“Tal vez no pueda stremear más”: La dura confesión de Davo Xeneize sobre su salud

Durante una entrevista junto al ex rugbier argentino Agustín Creevy, el streamer Davo Xeneize se sinceró sobre una condición personal que ha marcado su vida desde la infancia: la hipoacusia.



En este marco, dio más detalles sobre la pérdida auditiva progresiva que padece, compartida con parte de su familia.

“Nací hipoacúsico, heredado de mi padre. Escucho menos que una persona promedio y, a medida que van pasando los años, escucho menos", confesó, dejando en evidencia el desafío constante que enfrenta en su día a día.



La evolución de su condición:



A través de un recorrido cronológico por su etapa escolar, Davo detalló cómo su capacidad auditiva ha ido disminuyendo sensiblemente con el paso del tiempo.



Recordó que en 2010, durante sus primeros años de primaria, podía quitarse los audífonos en clase de educación física y aun así escuchar las indicaciones del docente si se esforzaba.



Sin embargo, con el transcurso de la secundaria, la necesidad de depender de los dispositivos fue cada vez mayor: "A medida que pasaban los años, me los tenía que poner incluso mientras me explicaban. En el último año del secundario, hacía absolutamente todo con audífonos".



La evolución de su condición encendió las alarmas dentro de su entorno familiar respecto a la sostenibilidad de su trabajo en las plataformas digitales.



El propio streamer reveló el sincero aviso que le dio su padre al ver cómo empeoraba su capacidad para oír: "Mi viejo me dice que aproveche a stremear ahora, porque va a llegar un momento donde tal vez no pueda stremear más".



A pesar de las barreras y los altos costos que implican el equipamiento y los tratamientos auditivos, el joven destacó el esfuerzo familiar y el impacto que tuvo el apoyo en su desarrollo.



Recordó cómo su madre luchó incansablemente contra obras sociales y trámites para conseguir sus primeros audífonos y asegurar su vacante escolar en momentos difíciles.



“Tengo la suerte de haber podido comprarme varios pares de audífonos. Pero de chico fue muy difícil; mi vieja se peleó con todo el mundo para que me acepten en los colegios”, señaló.



El lugar “secreto” para sus vacaciones:



El streamer reveló uno de sus secretos mejor guardados: el destino de la costa atlántica argentina que elige todos los años para pasar sus vacaciones lejos de las multitudes y, sobre todo, sin ser reconocido.



Se trata de Reta, un pequeño balneario del partido de Tres Arroyos que, según contó el propio Davoo, tiene alrededor de 500 habitantes y es un lugar al que está unido por una historia familiar.





“Todos los años nos íbamos de vacaciones a un pueblo de 500 habitantes que queda cerca de Bahía Blanca, que se llama balneario Reta”, contó durante una entrevista.



El creador de contenido explicó que su vínculo con el lugar comenzó varias décadas atrás, cuando su abuelo conoció Reta. “Es un lugar que conoció mi abuelo hace como 50 años, tiene playa, es hermoso”, relató.



La relación familiar con el balneario es tan fuerte que actualmente la familia conserva allí una casa que perteneció a su abuelo. “Tenemos una casa que era de mi abuelo y quedó para toda la familia”, explicó.



Su sueño cumplido y la intimidad de su hogar:



En otro tramo de la entrevista, Davo reveló que su sueño era comprarse un auto y escuchar música de “Los Piojos”.





Logro cumplirlo hace 3 años y afirmó: “Me da mucha felicidad hacerlo cuando tengo que emprender algún viaje”.



Por otro lado, mostró el gimnasio que se está armando dentro de su hogar y el de atrás de escena del cuarto que utiliza para su stream.