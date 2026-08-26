“Si necesitás un garante en Estados Unidos, llamame”: Palito Ortega recordó la promesa que Frank Sinatra le hizo y cumplió

En el marco de una entrevista donde repasó su carrera y cantó algunos de sus éxitos, Palito Ortega recordó el momento en que su vida y su carrera atravesaron un giro inesperado tras el desembarco de Frank Sinatra en la Argentina en 1981.

El relato, cargado de anécdotas y detalles inéditos, expuso cómo una apuesta artística de magnitud internacional terminó en un desastre financiero, pero también abrió la puerta a una amistad de lealtad y respaldo que marcaría su destino en el exterior.

En 1981, el cantante argentino decidió asumir uno de los riesgos más grandes de su carrera: traer a “La Voz” para una serie de conciertos en el Luna Park de Buenos Aires.

La idea era montar un espectáculo que quedara en la memoria colectiva y posicionara al país en la agenda cultural internacional. Sin embargo, la realidad económica de la época jugó en contra.

Una fuerte devaluación y la disparada del dólar hicieron que el negocio colapsara. Ortega relató que, aunque había preparado todo para que Sinatra pudiera interpretar sus clásicos y hasta intentó adaptar al inglés el tema “Sabor a nada”, la logística resultó abrumadora.

Recordó con humor sus intentos de comunicarse en inglés y los esfuerzos por cumplir con cada una de las exigencias del artista estadounidense.

El espectáculo incluyó el apagón total del Luna Park y la interpretación instrumental de “Sabor a nada”. Sinatra no llegó a cantar la versión en inglés porque esa letra nunca existió, pero la anécdota quedó como símbolo de la magnitud de la producción.

Un show con consecuencias:

La consecuencia de aquel proyecto fue devastadora en términos económicos. Ortega explicó que la devaluación multiplicó las deudas y el monto superó los dos millones de dólares, una suma impagable para cualquier productor local de la época. “Ya tenía como dos millones de dólares perdidos”, relató en la nota.

A pesar de la presión, Palito optó por cumplir cada cláusula del contrato y pagó hasta el último dólar, manteniendo intacto su compromiso. La percepción social, según describió el propio artista, era que él se había dado el gusto de traer a Sinatra, pero en la práctica quedó económicamente “tecleando”.

En el último encuentro antes de que Sinatra partiera hacia Brasil, la relación personal se consolidó. El cantante estadounidense abrazó a Ortega y le manifestó: “Yo sé todo lo que te pasó. Lo único que tenés que recordar es que cuando llegues a Estados Unidos y necesites un garante, no dejes de llamarme”.

La promesa cumplida:

Tras varios años de esfuerzo, Ortega logró saldar todas sus deudas en la Argentina. Junto a su esposa, Evangelina Salazar, decidió mudarse a Miami con la intención de “respirar un aire diferente”. En ese momento recordó la promesa de Sinatra y lo contactó a través de uno de sus abogados.

La respuesta fue inmediata: “Deme, señor Ortega, dos días para hablar con Joe Sinatra”, le transmitieron. A los pocos días, Ortega fue citado en Nueva York, donde mantuvo reuniones con colaboradores cercanos a Sinatra. Allí le plantearon qué necesitaba para instalarse y producir en el mercado estadounidense.

El efecto de ese respaldo fue inmediato. Productores de televisión y representantes de bancos se acercaron a ofrecerle oportunidades y facilidades. Ortega no solo pudo abrir cuentas y acceder a créditos sin obstáculos, sino que logró establecerse con una casa propia y todos los recursos necesarios para iniciar una nueva etapa profesional.

Sus primeros trabajos:

Antes de consolidarse como una de las máximas leyendas de la música popular, Ramón "Palito" Ortega recorrió un largo y sacrificado camino laboral que forjó su temple.

En una mirada retrospectiva sobre sus orígenes, el cantautor recordó la gran variedad de empleos que tuvo en su juventud, un abanico de experiencias que fue "de la cosecha al cementerio".

Lejos de dejarse ganar por la solemnidad del entorno, el futuro cantautor pasaba sus jornadas limpiando sepulturas y acondicionando las cruces mientras cantaba a viva voz entre las tumbas.

Esta constante e inoportuna alegría vocal obligaba recurrentemente al encargado del predio a acercarse para pedirle que guardara silencio, dejando una de las anécdotas más pintorescas de una juventud marcada por el esfuerzo antes de alcanzar el estrellato.

Estos duros trabajos previos a la fama no solo marcaron sus años de formación, sino que también cimentaron la humildad y la cultura del esfuerzo que caracterizaron toda su trayectoria artística.

"A mi madre la vi poco de chico”:

Ortega se abrió también sobre la compleja relación con su progenitora, dejando una profunda reflexión sobre el perdón y los lazos familiares.

"A mi madre la vi poco de chico. Nos reencontramos de grandes y me hice amigo de ella", confesó el artista con total honestidad.

Estas declaraciones íntimas revelan cómo, a pesar de la distancia y la ausencia durante su infancia, Ortega logró reconstruir el vínculo en su vida adulta, transformando el pasado en una madura y cercana amistad de cara a sus últimos años.

Asimismo, reafirmó la filosofía optimista que ha guiado tanto su carrera como su vida personal frente a las adversidades.

"Siempre traté de mirar la vida con ojos de esperanza. Siempre tuve ese espíritu", manifestó el artista, dejando en claro que la resiliencia y una perspectiva positiva han sido los motores fundamentales para superar los momentos más difíciles y mantenerse vigente en el afecto de su público.

"Siento que predije mi vida":

En otro de los momentos más sorprendentes de la entrevista, Ramón Ortega revivió una asombrosa historia de ribetes místicos ligada al gran amor de su vida, Evangelina Salazar.

"Siento que predije mi vida", confesó el músico al rememorar una curiosa anécdota que protagonizó muchos años antes de conocer en persona a quien se convertiría en su esposa y madre de sus hijos.

La asombrosa premonición que unió a Ortega con Evangelina Salazar se remonta a los 12 años del músico, cuando trabajaba como repartidor de diarios y pasaba diariamente en bicicleta frente a un cartel publicitario de cremas que exhibía la foto de una niña rubia.

Conmocionado por esa imagen sin saber de quién se trataba, el pequeño Ramón repetía una y otra vez ante el anuncio: "Cuando seas grande me casaré con vos".

Años más tarde, ya consagrado en el ambiente artístico, el cantante coincidió con la joven actriz en el rodaje de la película Mi primera novia (1966), donde descubrió con profundo asombro que Salazar era exactamente la misma niña de la publicidad rural, sellando así el inicio de un matrimonio real que terminó cumpliendo la profética promesa de su infancia.