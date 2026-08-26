Tini sin plata: tras una auditoría, su padre tendrá que aclarar qué pasó con las ganancias por 70 millones de dólares

En medio de los preparativos para su casamiento, Tini Stoessel habría tomado una decisión que sacudió a su entorno: Alejandro Stoessel ya no es más su representante.

Durante ese plazo en que la representó, el director, realizador y guionista fue el encargado de negociar y firmar los compromisos en nombre de la artista o como representante de varias empresas argentinas y extranjeras de las que es socio único o principal.

Cuando la alianza terminó, Tini habría solicitado una auditoría para evaluar el comportamiento de la sociedad. El resultado reveló que, actualmente, todos los derechos económicos de su carrera artística y los derivados de su imagen pertenecen a sociedades de las cuales no es propietaria, ni siquiera parcialmente.

La joven de 29 años facturó, de manera esporádica y por pedido de su padre, por prestación de servicios artísticos.

En 2025, esos números, según la información que expuso la auditoría, son ilógicos en comparación a los ingresos de las compañías que firmaron los acuerdos. Sólo Alejandro Stoessel puede recibir utilidades de las sociedades que canalizan los ingresos por el trabajo artístico de su hija.

El conflicto familiar no solo es emocional: también habría una suma millonaria en disputa. Luis Ventura precisó que el monto que se discute ronda los 70 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del patrimonio generado.

La inspección y verificación que instó a realizar con el propósito de recuperar el patrimonio generado por sus actividades artísticas y comerciales demostraron que no existen contratos firmados que le garanticen una participación en las ganancias que pueda generar en los próximos años, ni tiene potestad sobre otros frutos derivados de su trabajo, como por ejemplo los álbumes musicales comprometidos para el corto plazo.

De esas conclusiones, se arroja que no puede cobrar, a título personal, nada. Carece de acceso a sus cuentas y no tiene participación accionaria. La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron y serán cobrados por una sociedad de la que no tiene ningún control.

Más detalles sobre el conflicto:

La auditoría también sirvió para constatar que el armado de la estructura contable, jurídica y societaria de su carrera siempre estuvo a cargo de Alejandro Stoessel, quien, hasta el momento, tomó de manera exclusiva todas las decisiones referidas al dinero.

En algunos casos, y por pedido de las propias empresas contratantes, ella firmó que aceptaba la intervención de esas empresas. Lo hizo sin conocer en detalle su alcance y por confianza en sus interlocutores. Pero nunca les cedió sus derechos, ni los de su imagen ni los comerciales.

Estas sociedades no intervinieron ni participaron en las creaciones artísticas de Tini Stoessel, quien siempre trabajó por sí misma en la gestación de sus proyectos musicales y actorales, y en los últimos meses elige colaboradores especialmente para cada uno.

Sin embargo, según arrojan los resultados de la auditoría, acumulan el dinero generado por la obra de la joven, quien no figura como autorizada para realizar movimientos bancarios en ninguna de estas compañías, a diferencia de su padre.

Ella tiene una única cuenta de su titularidad exclusiva, y sólo en junio de 2026, por intervención de sus abogados, logró acceder por sí misma.

¿Negociaciones entre partes?:

Actualmente se estaría desarrollando una negociación entre la artista y su padre, cuya relación ha sido pública a lo largo de los años.

El objetivo final es que concluya el patrocinio de su padre y, según presume su círculo íntimo, conlleva una preocupación adicional dado que no descarta que en el pasado se hayan cometido ilícitos en ese manejo, de los cuales resulta completamente ajena.

Qué dice el entorno de Alejandro Stoessel:

Al aire de LAM (América), Pilar Smith contó que desde el entorno del padre de la cantante le contaron cómo transita este momento y cuáles serían los motivos reales de esta revisión de distintos procesos que lo involucran.

“Hablé con un amigo de Alejandro que me contó que habló con él a la tarde después de haber ido al hematólogo. Me dijo ‘Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda, tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse’. No tiene que ver con reclamos a su papá”, expuso.

Luego, detalló todo lo que se debe auditar: “Lo que me dice este amigo de Alejandro es que ella necesita ordenarlo. Imaginate todo lo que tiene, todas las campañas...”.

Y completó: “No hay conflictos con él. Sí hay una transición. Lo que me dice es que Alejandro habla con Tini y que cuando ve todas estas noticias se ríe. Cree que hay muchas malas interpretaciones y mucho invento”.

Mientras todo transcurre, Tini sigue girando con su show FUTTTURA. Se presentará en México dentro de la segunda etapa de su gira, afrontará catorce conciertos en Argentina, dieciséis en América Latina antes de fin de año y siete en Europa desde enero próximo.