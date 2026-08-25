Cómo le fue a Valentina, la hija de Mario Pergolini, tras su audición en Popstars con un hit de Britney Spears

Con el número 2274 colgado del cuello, Valentina Pergolini eligió la canción “Baby One More Time” para subirse al escenario del casting de Popstars, en el debut que tuvo el reality de canto en su vuelta a la televisión.

La joven de 20 años, hija menor del conductor y productor Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán, se anotó como una participante más entre las 3.000 aspirantes que lograron acceder a la instancia presencial del reality de Telefe.

Su audición fue de 30 segundos a capela, el mismo formato que enfrentaron todas las jóvenes que llegaron hasta esa etapa tras sobrevivir un proceso de selección virtual de seis meses.

Valentina eligió el clásico de Britney Spears para presentarse ante los coaches y el resultado le alcanzó para seguir en competencia.

Cuando el conductor Nicolás Vázquez leyó los números de las seleccionadas, el 2274 estaba en la lista, y la reacción de Pergolini no se hizo esperar.

En este marco y antes de conocer su suerte, la joven había hablado con las cámaras del programa en medio de las filas del estadio: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”.

En el arte desde chica:

Valentina lleva años construyendo una trayectoria en las artes escénicas que nada tiene que ver con el camino que hizo su padre en la televisión y la radio.

Su primer trabajo profesional en el circuito comercial llegó tras superar audiciones abiertas para la comedia musical Despertar de Primavera (Spring Awakening), bajo la dirección de Fernando Dente en el Teatro Ópera de la Avenida Corrientes.

Allí interpretó el papel de Anna en la obra basada en el texto de Frank Wedekind, que aborda temas como la sexualidad adolescente, el aborto y la violencia intrafamiliar en la Alemania del siglo XIX.

En un diálogo previo con la prensa, había contado cómo fue ese proceso: “La verdad es que estoy cumpliendo un sueño y no puedo creer que se me haya dado de esta manera”, dijo tras el estreno”.

Había seguido el proyecto desde que era chica, miraba versiones anteriores por YouTube y cuando abrieron la convocatoria no dudó un segundo en anotarse. Pasó las etapas una a una hasta quedar seleccionada, sin que su apellido interviniera en la decisión.

Estudia la licenciatura en Artes Escénicas y antes de volcarse de lleno a la actuación trabajó del lado de la producción, en proyectos como Rent y El Principito, también bajo el ala de Dente.

El acompañamiento de su padre y la familia:

Mario Pergolini fue un apoyo constante durante el proceso de audiciones para Despertar de Primavera, aunque desde un lugar de contención más que de influencia.

Cuando su hija seguía pasando instancias pero no recibía confirmación, fue él quien le dio perspectiva: “A partir de acá ya no importa si seguís pasando, vos tenés que estar orgullosa de hasta donde estás llegando”, le dijo, según recordó públicamente la propia Valentina. Cuando finalmente fue a verla actuar, salió emocionado del teatro.

La relación de la joven con la exposición pública también fue tema de conversación. “Mi familia siempre fue re perfil bajo, entonces no se sabía nada de mí hasta ahora, entonces tengo mucha libertad en crear mi propio camino”, señaló.