“Milei intenta una apertura económica más coherente que la de Menem”: la mirada de Sacheri sobre el gobierno

Eduardo Sacheri era profesor de Historia hasta que decidió abocarse a otra pasión: la escritura. Una serie de libros de cuentos, muy ligados al fútbol, dieron paso a una obra novelística y a la adaptación cinematográfica de El Secreto de sus Ojos, que lo consagraron como escritor. En la última parte de su carrera combinó ambos caminos y exploró, desde la literatura, la cuestión histórica.

En diálogo con Reynaldo Sietecase, Sacheri analizó el debate por los paradigmas económicos en el país y puntualizó en el modelo actual. “Milei intenta una apertura económica más coherente que la de Menem.El debate entre una economía más liberal o una proteccionista no se dio en el siglo XX. Por primera vez, una porción de la población mira con mejores ojos esa alternativa”, detalló.

Todavía con los resabios del Mundial en el debate público, Sietecase le preguntó por la cuestión Malvinas, algo que Sacheri abordó en las novelas “Demasiado lejos” y “Que quedará de nosotros”. Al respecto a lo ocurrido en el partido contra Inglaterra, dijo: "Después de ganar aparece el trapo, y eso cruza generaciones e ideas políticas".

A su vez, explicó que para él, Malvinas y la Selección son lo “único transversal que nos queda”. Además, explicó que a pesar de las heridas que provocó la guerra y el cambio de épocas, no alteró la sensibilidad en torno a la cuestión de las Islas.

Sacheri también habló sobre uno de los hechos más polémicos de la historia Argentina, la Guerra de la Triple Alianza. El escritor introdujo matices para profundizar el debate. “Indudablemente es un conflicto muy pareja pero los motivos son los típicos del siglo XIX en Sudamérica: las fronteras”, aclaró y la contrapuso a la visión del siglo XX desde el paradigma de la anti colonialidad.

“Había una enorme inversión británica que después de la guerra, desapareció”, relató. También desmontó la idea de que haya sido Inglaterra la promotora del conflicto. “Es desagradable decir que Argentina tiene ambiciones territoriales, pero fue una disputa de territorio”, sentenció Sacheri.