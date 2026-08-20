Laguna y Sierra de los Padres: naturaleza, aventura y gastronomía a pocos minutos de Mar del Plata

A tan solo unos minutos del centro de Mar del Plata, Laguna y Sierra de los Padres invitan a descubrir un paisaje donde la naturaleza es la protagonista. Laguna, sierras, bosques y caminos rurales se combinan con propuestas recreativas, actividades al aire libre, historia y gastronomía, convirtiendo a la zona en una excelente opción para disfrutar en familia, con amigos o en pareja durante todo el año.

Uno de los principales atractivos de la zona es la Reserva Integral Laguna de los Padres, cuyo acceso principal se encuentra a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Nacional 226.

La laguna es reconocida como uno de los lugares preferidos para la pesca de pejerrey, tanto desde la costa como embarcado, con la posibilidad de alquilar botes, cañas y el equipamiento necesario. Sus aguas tranquilas invitan a practicar remo, canotaje y windsurf, mientras que los espacios recreativos y campamentos permiten pasar el día en contacto con la naturaleza.

Quienes prefieran un plan más relajado pueden recorrer el espejo de agua caminando o en bicicleta, disfrutar de un picnic, compartir una ronda de mates o simplemente contemplar el paisaje, donde las araucarias, las aves y el entorno natural crean una atmósfera única.

La propuesta también incluye un importante recorrido por la historia y el patrimonio de la región. Muy cerca de la laguna se encuentran la Reducción Nuestra Señora del Pilar, réplica del primer asentamiento jesuita de la zona, y el Museo Municipal José Hernández, emplazado en un antiguo casco de estancia donde se preserva la historia rural regional a través de objetos, documentos y construcciones originales.

Entre las grandes edificaciones que el museo conservan pueden visitarse el galpón de esquila, el bañadero de ganado, distintas dependencias destinadas a las tareas rurales y la vivienda principal. Además, historiadores marplatenses sostienen que José Hernández residió durante algunos años en este lugar, donde encontró inspiración para parte de la obra que más tarde daría vida al Martín Fierro.

Siguiendo por la Ruta 226, a la altura del kilómetro 16, el camino Padre Luis Varetto conduce hacia Sierra de los Padres, un entorno que combina naturaleza, gastronomía y producción local.

El recorrido hasta el ingreso al barrio atraviesa valles y lomadas donde se suceden restaurantes, parrillas, campings y numerosos puestos que ofrecen productos regionales como miel, quesos, embutidos, mermeladas, además de frutas, verduras y hortalizas provenientes del Cordón Frutihortícola de General Pueyrredon.

Una vez en Sierra de los Padres, los visitantes pueden recorrer sus pintorescos centros comerciales y gastronómicos, ideales para disfrutar de la cocina regional, degustar productos locales o adquirir artesanías.

La parte más alta de la sierra ofrece algunos de los paisajes más característicos del lugar. Allí se ubican elegantes chalets rodeados de amplios parques, el campo de 18 hoyos del Sierra de los Padres Golf Club y un mirador panorámico desde donde se obtiene una vista privilegiada de todo el entorno serrano.

En un predio de 40 hectáreas, estas canchas son un desafío para el jugador ya que al haber sido construidas en las estribaciones de la sierra sus fairways son angostos, bordeados por exuberante forestación y casi siempre en plano inclinado.

En ese mismo sector también se encuentran el paseo de artesanos y la tradicional Gruta de los Pañuelos, uno de los sitios más emblemáticos de Sierra de los Padres. Entre senderos de piedra y formaciones rocosas, los visitantes llegan hasta la imagen de la Virgen de Luján, donde es tradición dejar un pañuelo como muestra de agradecimiento o expresión de un deseo.

La oferta recreativa se completa con establecimientos especialmente preparados para disfrutar en familia, que cuentan con piletas de natación, juegos infantiles, fogones, canchas deportivas, laberintos naturales, muros de escalada, arquería e incluso metegol humano.

Para los que vienen en busca de nuevas experiencias, los vuelos de bautismo en parapente sobre las sierras y la laguna son el plan perfecto. Sin necesidad de conocimientos previos es posible hacerlo junto a instructores, de manera cómoda y segura.

Naturaleza, aventura, historia, gastronomía y producción regional conviven en un mismo recorrido, convirtiendo a Laguna y Sierra de los Padres en una de las escapadas más completas para quienes desean descubrir otro de los grandes atractivos que ofrece Mar del Plata durante todo el año.

Para mayor información sobre todos los servicios y atractivos que ofrece Sierra y Laguna de los Padres ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar