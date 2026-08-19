"Poner la huella Argentina en el mundo”: cómo Duki se hizo cargo de un equipo de Counter Strike

Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, es uno de los exponentes argentinos de la música en el mundo. Luego de llenar River dos veces y el estadio Santiago Bernabeú, el oriundo de Almagro continúa su trayecto no solo con la música sino también con otros negocios.

En una charla con el ex-Puma, Agustín Creevy, reveló la historia de cómo se hizo cargo de 9z Globant, uno de los equipos tope de gama de Counter Strike a nivel mundial. Todo comenzó con un pedido de ayuda del streamer Frankkaster, que le contó cómo el administrador anterior había dejado un tendal de deudas y problemas.

Ante la consulta de uno sus socios, Duki no dudo: “Mirá amigo, si querés hacer plata, no lo agarrés. Ahora si querés hacer lo que hicimos nosotros, de poner la huella Argentina y de sudamérica en el mundo, no lo dudes”.

Una de las cosas que llamó la atención de Creevy fue la simpleza del músico a pesar de su enorme fama. "Al principio sí me pegaba un toque más del lado de que era raro ser famoso, ser conocido, que la gente te mire y te pida fotos. Después entendí que implicaba cierta responsabilidad para mi gente”, recordó.

"Hay mucha gente que piensa que porque es famoso y porque tiene más guita, vale más que los demás y a veces hay un problema con los artistas que los empiezan a encapsular, los equipos piensan que los están cuidando y lo que haces es deshumanizar... Y no funciona así y por ahí mostrándote vulnerable, contando lo que te pasa, la otra persona se siente identificada y dice, 'Ah, al final este chabón es como yo'. Y eso para mí es lo más lindo”, sentenció en torno al tema.

Otra cuestión que modificó su vida fue el cambio de hábitos. “Yo antes me la pasaba de gira, de fiesta, escabiando, drogándome todos los días en el estudio y después con el tiempo me pasó que con el deporte, sobre todo con el basket, que empecé a entrenar y a sentirme mejor”, narró.

“Tuve varios tramos que por ahí hacíamos tres fechas, tres días seguidos con viaje incluido. [...] Y eso también lo puedo hacer y lo disfruto gracias a que empecé a cuidarme más, empecé a entrenar, empecé a tratar de dormir mejor”, concluyó.

"A mí me gustaba mucho una balada que se llamaba Mi otra mitad…”, contó Duki. “¿Te la dedicó a vos?”, preguntó Creevy. “No, era para otro, pero la canción está buena”, dijo ante las risas del ex-Puma.

“Y después hay otra que le escribió al papá, eh, muy linda, que ahora no me acuerdo el nombre. Es hermosa esa canción", agregó.