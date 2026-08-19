“Cada vez que suena en la canción de Eminem, nosotros cobramos”: Dante Spinetta y el legado de su papá

Dante Spinetta y Emanuel Horvilleur irrumpieron a mediados de los 90´s y construyeron una discografía parada en el rap y el funk que se adelantó al auge actual de los artistas de la música urbana.

Spinetta pasó por Terapia Picante y habló sobre otra influencia, la de su papá, Luis Alberto. “Milo J y Bizarrap usaron un sample de Almendra en una de sus canciones. ¿Cómo funciona cuando piden autorización para una canción de tu viejo? ¿Vos das el ok?”, le consultaron.

“Mis hermanos y yo siempre escuchamos lo que son las propuestas de Trueno, de Milo, de Eminem, que sampleó un pedazo también de una canción de mi viejo que se llama Petiribí”, relató. “Cada vez que suena en la canción de Eminem, nosotros cobramos”, explicó.

“Flying Lotus, por ejemplo, no pidió permiso, pero fue hace mucho y nos gustaba y... bueno, ya fue. Pero hoy en día está más ordenado todo, digamos, y te llega el pedido: "Che, ¿quieren usar esto?". Y ahí negociás el porcentaje y si te gusta o no”, concluyó.

Antes de ser música, Dante participó de tres publicidades: una de un desodorante, un queso rallado y una de un shopping con la que se compró un discman. “Me acuerdo que el primer disco de Il Kuryaki quería que lo produzca Andrés Calamaro, y mi viejo habló con él y dijo: "Che, va a ir Dante para hablar con vos". Y caí a lo de Calamaro y me regaló dos CDs de rap increíbles.

Y llegué a mi casa y no los podía escuchar. Había unos amigos de mi viejo que hacían publicidad, entonces: "Che, hay un casting, no sé qué". Me mandé y quedé. Una publicidad de un shopping. Y con esa guita molesté a otro amigo de mi viejo que se iban a tocar a Estados Unidos y le dije: "Che, boludo, ¿me comprás un Discman? Y después fue todo el día música”, recordó.

Al ver una foto del “Pibe” Valderrama, rememoró porque eligieron el hombre del 10 colombiano para nombrar a la banda. “Nos parecía un jugador de lo más funkero por el look que tenía y también porque tenía algo medio folclórico Estaba buena esa combinación de mezclar, y Il Kuryaki, que de alguna manera es un nombre de fantasía, es un personaje que no existe, es ruso, es blanco, y Valderrama, que es afrolatino. Entonces era esa combinación cultural también de mestizaje que la banda ya proponía de de entrada, ¿no?

“¿Te acordás esa vez que tiraste un cassette de Luis Miguel de tu hermana por la ventana?”, le consultó el entrevistador. “Sí, mi hermana con Luis Miguel me quemaba la cabeza, boludo. Estaba todo el día”, relató.

“Tenía unos cassettes de Luis Miguel y me acuerdo que vivíamos en un piso 13 y al lado había un baldío. Y agarré el cassette y le dije: "Cata, no me jodas más con esto". "No, no, ¿¡qué te pasa!? ¡Luis Miguel!". Y ella tenía un año y medio menos que yo. Y le agarré el cassette, abrí la ventana y le dije: "Mirá". Y voló por la ventana”, contó entre risas.

Bueno, pero... fuimos a ver a Luis Miguel en vivo cuando Luis Miguel era medio nene. Lo vimos por ella, así que se lo agradezco porque ahora me copa.