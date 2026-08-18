“Piensen antes de votar”: el desgarrador discurso del ex-Puma, Santiago Phelan, al cerrar su fábrica

"Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan", dijo el ex-Puma Santiago Phelan.

Ante el llanto de sus empleados, en su mayoría mujeres, explicó: "No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que nosotros colgamos, aflojamos. No somos de esa característica. No hay trabajo en la calle". Además, Phelan afirmó que "el panorama que viene es peor".

Will Der producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance La decisión de los dueños fue bajar las persianas de las plantas que tienen en Las Flores y en General Pacheco. Además de Phelan, también tomó la palabra Armando Anasal, su socio en la compañía.

"Son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada. Porque tengo que dar la cara diciendo que soy una mierda. Que la política nos hundió", dijo mientras lloraba.

También aprovechó para interpelar a quienes votaron a Javier Milei. "Los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde nos llevó?", preguntó, y argumentó: "con otros gobiernos todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo".

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El socio de Phelan fue categórico: "Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que voten.¿Porque saben qué? La vida es política. Miren lo que es esto. Está vacío".