Desaparecen para ganar seguidores en redes sociales: el fenómeno adolescente que encendió las alarmas en Comodoro

Son cada vez más los casos de adolescentes que se ausentan de sus hogares y, horas después, son hallados. Pero lo que podría parecer una reiteración de situaciones similares podría esconder una realidad preocupante: se trata de desapariciones voluntarias con el objetivo de aumentar su popularidad en redes.

El jefe de la División de Búsqueda de Personas de Comodoro, Patricio Rojas, contó en diálogo con “Ya Sabés” que a la fecha ya se superaron más de 100 denuncias en lo que va del año y que se han encontrado en el área casos «muy particulares», donde los adolescentes simulaban su desaparición para aumentar su popularidad en plataformas digitales.

Consultado sobre la posibilidad de facturar los operativos de búsqueda a los padres o a la propia persona desaparecida cuando se comprueba que hubo intencionalidad o negligencia, Rojas reveló que ya elevaron la consulta a las autoridades.

"Nosotros se lo hemos planteado a la Fiscalía para evaluar después la posibilidad. Por el momento no hemos tenido respuesta, pero sí hemos hecho los escritos de todo lo que demanda una búsqueda", indicó. En cuanto a las estadísticas, Rojas detalló que hay días donde se llegan a registrar entre 2 y 3 desapariciones.

Finalmente, explicó que la mayoría de los casos suelen responder a conflictos familiares o situaciones cotidianas. "Mayormente cuando los localizamos vemos que se ausentan por diferencias con los progenitores, por falta de comunicación o porque se han ido de fiesta y avisan", señaló, remarcando que todos los casos se toman con la misma seriedad hasta dar con el paradero de la persona.

Según Missing Children Argentina, en el país se realizan entre 4 y 6 denuncias diarias por niños, niñas y adolescentes perdidos. Actualmente hay más de 100 búsquedas activas publicadas, de las cuales cerca de 40 corresponden a personas que ya son adultas pero continúan desaparecidas desde su infancia.