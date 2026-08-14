Estados Unidos podría intervenir en la lucha contra el narcotráfico en Argentina

La estrategia se desarrollaría junto a países de la Coalición Anti Cárteles de las Américas, integrada por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, entre otros. La iniciativa fue anunciada por Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

Los planes de operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en los esfuerzos de una alianza de 19 países liderada por Trump, pero podrán ampliarse a "donde quiera" que operen grupos del narcotráfico, dijo el secretario de Defensa estadounidense a periodistas que lo acompañan en Panamá.

El antecedente directo de Estados Unidos sobre Latinoamérica es la campaña lanzada en septiembre de 2025 que constó de una serie de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico oriental, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 muertos.

Será "el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra", afirmó Hegseth.

El funcionario comparó a las organizaciones narco con las más peligrosas células terroristas del mundo: "Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, (esas organizaciones) son un objetivo, igual que ISIS o Al Qaeda".

Hegseth defendió la letalidad de los ataques contra las supuestas narcolanchas, que según juristas y organizaciones de derechos humanos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. "No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados. Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del gobierno estadounidense", amenazó.

Colombia, el acuerdo más avanzado

El gobierno de Abelardo de la Espriella y Estados Unidos plantaba desde Panamá la semilla de un acuerdo militar, que podría llevar tropas estadounidenses a territorio colombiano.



Tras los anuncios estadounidenses, el Ministerio de Defensa de Colombia informó que el país sudamericano formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. El plan fue creado por Donald Trump para combatir a nivel continental el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.