“Se odian”: el recuerdo de Garabal sobre su relación con Migue Granados en Últimos Cartuchos

Martín Garabal es uno de los grandes humoristas de su generación. Con ya una vasta trayectoria como guionista, actor y conductor de ciclos, series y programas, retornó a uno de los sitios donde construyó uno de sus proyectos más recordados: “Últimos Cartuchos”.

Respecto a la última y cierre del ciclo, recordó que tanto él como Migue Granados, se la pasaban “rosqueando contra el otro en términos mentales”, él pensaba por dentro “yo quiero estar bien”. Aquino recordó como amigos que veían el show hablaban de cómo se notaba el tenso clima: “Se odian”.

Durante la entrevista, Aquino contó una anécdota: “Tenía una novia que me dijo, ´che vos que sos gracioso, mira este tipo que te va a encantar´”. El recuerdo hizo explotar a la mesa y Garabal no se quedó atrás.

“Yo te odié solo cuando entrevistaste a Sacha Baron Cohen porque dije, ´ésta era para mí´”, contó el humorista. “Y sí, era tuya”, reconoció Aquino. “Lo peor de todo es que era tuya y lo hice muy bien”, agregó.

En la actualidad, Garabal integra la mesa de Nadie Dice Nada, el programa insignia de Luzu TV conducido por Nico Occhiato. En ese sentido, el actor se refirió a los comentarios que le llegan de parte de su público que no entiendo porqué está en ese lugar.

“¿Lo hace porque le están pagando bien?”, dijo Aquino poniéndose en la piel de un supuesto fan. “La respuesta es sí”, dijo entre risas. Y bromeó: “Esos recortes donde habló de plata los pone Occhiato para no subirme el sueldo”.

En otro divertido momento de la nota, Garabal bajó la cabeza luego de hacer un chiste, golpeó el micrófono y este, al caer, golpeó un vaso de agua, generando un caos en la mesa. Con la velocidad que lo caracteriza, gritó: “Reel, esto es reel”.