Daniel Hadad y la primicia de la muerte de Jorge Messi: “Sentí vértigo pero hay que tomar riesgos”

Alejandro Fantino lanzó un nuevo ciclo de entrevistas llamado “Liderologías”. El invitado como segundo “caso” fue Daniel Hadad, periodista y fundador de múltiples medios radiales, de televisión y digitales.

Cómo hombre del periodismo analizó la cuestión de las primicias. “Todo el mundo te dice que ya no son importantes, yo creo que sí”, afirmó y tomó por caso el fallecimiento de Jorge Messi, papá de Lionel. “Lo que no podés es equivocarte”, afirmó y recordó de forma tácita el caso de Luzu TV y Flor Peña.

Hadad recibió la noticia de parte de un amigo en común con el 10. ¿Cómo chequearlo? Al llamar al editor de Infobae, este le informó que ningún otro medio lo estaba publicando. En ese momento, recordó que el médico que había atendido a su papá cuando tenía cáncer le había contado que estaba atendiendo a Jorge.

“Lo llamo como periodista”, le dijo al doctor que le confirmó la noticia. Con esa confirmación, Hadad se arriesgó y le pidió al editor que publique. Pasada la primera hora, aun nadie más levantaba la información y ordenó ir publicando las notas que profundizaban en la historia de Jorge y su relación con Leo.

Horas más tardes, publicaron los demás. “Sentí vértigo, pero hay que arriesgar”, afirmó.

“En Latinoamérica la derrota es algo que se oculta debajo de la alfombra”, afirmó Hadad que resaltó el caso de Donald Trump que quebró cuatro veces, perdió una elección y volvió a ganar. “En Estados Unidos, ¿entra la derrota de una empresa?”, preguntó Fantino. “Absolutamente, un tipo que quebró y sigue te muestra que se puede levantar”, retrucó el empresario.

“Hay mucho miedo al fracaso y sobre todo al qué dirán”, continuó. “Las redes son maravillosas, pero si te vos de caer por una crítica de @carlitos023, dediquémonos a otra cosa”, profundizó.

Un hecho poco conocido en la prolífica carrera de Hadad fue la invención del “pase radial”. ¿Cómo nació? “Un día descubro que Continental iba a poner a las 9 de la mañana, no me acuerdo qué cosa muy importante. Yo no dormí el fin de semana y llegué el lunes a la radio y dije: 'Hoy hacemos un cambio acá. El programa de las 9 que empieza a las 6 y termina a las 9, no termina a las 9'. ¿Cómo estás loco? Yo quiero terminar e irme. No, vos te vas a quedar los próximos 15 minutos".

El empresario tuve que convencer a Marcelo Longobardi y al “Negro” González Oro que, en los primeros días lo hacían de muy mala gana. “Y tuve una hora y media de seducción tratando de meterles, o sea, si yo no logro que ellos piensen como estoy pensando yo, va a ser un fracaso".

Hadad enfatizó que, para él, el liderazgo implica no imponer las cosas por la fuerza, sino demostrar autoridad y convicción para que el equipo comprenda la visión del proyecto.

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