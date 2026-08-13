“Me salvas la vida a diario”: el mensaje entre lágrimas de María Becerra para J Rei

En un vivo de María Becerra y su novio J Rei, “la nena de Argentina”, arrojó luz sobre aspectos poco visibles de su vida, centrando la atención en su salud emocional y el acompañamiento fundamental que recibe de su entorno cercano.

En un intercambio sincero y espontáneo, la artista expuso cómo su pareja se convirtió en un sostén cotidiano, sobre todo en los momentos más delicados.

La artista señaló que, tras superar un embarazo ectópico, continúa enfrentando episodios de ansiedad y pánico, secuelas que afectan su día a día. “Yo en base a eso sufro un montón de cosas que me quedaron, como secuelas mentales”, expresó en el vivo, evidenciando la carga emocional que arrastra desde entonces.

Relató que, antes de subirse a un show, experimentó síntomas como presión baja, mareos y náuseas. Sin embargo, reconoce que, en la mayoría de los casos, se trata de ataques de ansiedad o de pánico. “Por ejemplo, siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”, compartió con sus seguidores, dando cuenta de la complejidad de estos cuadros.

Uno de los momentos más destacados del intercambio fue cuando reveló que su pareja lleva siempre consigo una mochila equipada con los elementos necesarios para asistirla ante cualquier crisis: “Que vos te encargues de llevar una mochila que pesa catorce kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí”, valoró la artista, subrayando el nivel de cuidado y atención que recibe.

“Es relindo, ¿entendés? Y me deja tranquila”, reconoció durante el vivo, en tono claramente conmovida.

“Yo siento que no solo ese día me salvaste de una manera, sino que siento que lo haces a diario”. La frase resalta la continuidad del acompañamiento y la importancia que tiene para ella contar con una presencia estable que le brinde seguridad. En junio de este año, Becerra reveló que sufrió dos embarazos ectópicos y dos abortos espontáneos en casi tres años.