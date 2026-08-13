"Cumplí 3 años sin sexo”: la divertida confesión de Edith Hermida

Edith Hermida tiene una larga carrera en radio y televisión que comenzó a mediados de los años 90´. “Bocona” -como se definió a sí misma-, dejó varias anécdotas en el programa de Mario Pergolini.

Al ver un vídeo de uno de sus primeros trabajos al frente del ciclo “Seductora”, recordó que a los 25 años “se creía grande” y que en ese entonces le pegaban 50 pesos. “No me alcanzaba para nada”, rememoró.

Uno de los temas que atravesó toda la nota fue el de las relaciones de pareja. "Me encanta la tendencia de salir con alguien más chico", confesó. “¿Cuál es tu límite?”, preguntó Pergolini. “La mitad más 7”, dijo tomando una cuenta de Mario. “Un 38 agarraría”, aseguró.

"En agosto cumplí 3 años sin sexo”, confesó minutos después. Luego de un divertido ida y vuelta con el conductor, afirmó que “estar en pareja está sobrevalorado" y dijo que tiene la libido “puesta en otras cosas”.

A fines de 2025, el tire y afloje entre Canal 9 y Beto Casella, llevó a un quiebre histórico: el conductor se mudó a América bajo el nombre de BTV y se llevó consigo a buena parte del equipo. Sin embargo, Edith, una de sus laderas históricas y habitual reemplazo, decidió quedarse al frente de Bendita TV.

"Sufrí un montón la transición en Bendita. Cuando agarré la conducción, sentí que no era como siempre. Estaba tensa", afirmó. “Viví todo un duelo enorme”, recordó. A su vez, rememoró que desde el canal le dijeron que “iban a hacer una prueba”.

En relación al histórico ciclo de la TV argentina, recordó una insólita anécdota con un hombre en Estados Unidos. "Un fan de Bendita me invitó a su casa en Chicago y un día cayó la novia", contó entre risas.

“Había ido con cinco personas”, aseguró. “Rafa, te mandamos un abrazo”, dijo Pergolini en relación al fan que evidentemente tenía otras expectativas.

Hermida también tuvo un divertido ida y vuelta con el público. Se sacó fotos con la tribuna y sorprendió con una confesión sin filtro: "Soy toquetera; cuando salgo a tomar cerveza, me chupo enseguida".