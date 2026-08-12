Un micro con egresados perdió el control por la nieve y chocó siete autos en Bariloche

La nieve es uno de los atractivos turísticos de la Patagonia, en especial, de las localidades turísticas como San Carlos de Bariloche. Sin embargo, en los últimos años, una fuerte tormenta y las bajas temperaturas, transformaron el fenómeno en una situación de peligro.

Turistas que observaban la tormenta desde un hotel, vieron como un micro, lleno de estudiantes en su viaje de egresados, comenzó a resbalar por la capa de hielo en la calle. Al estar en una pendiente hacia abajo, la unidad perdió el control, empezó a girar y en el camino chocó a siete autos y tiró un poste.

Horas después, un vecino registró otro hecho similar en La Paz y John O´Connor. Un colectivo de línea tomó una curva para seguir su recorrido y terminó zigzagueando durante media cuadra. En el trayecto, chocó de atrás a un vehículo estacionado mientras su dueño, desesperado, se corría del camino para evitar ser embestido.

En la previa de la llegada del temporal, el intendente Alberto Weretilneck, informó del envío de 600 toneladas de sal que iban ser distribuidas por las calles de la ciudad para evitar que se formen las capas de hielo y nieve.

“La sal será aportada de manera gratuita por ALPAT, con la logística de Tren Patagónico y la coordinación de nuestros equipos de Energía y Minería. Estamos trabajando junto al intendente Walter Cortés y el Municipio para acompañar a Bariloche frente a las consecuencias del temporal y cuidar a vecinos y turistas que necesitan circular por la ciudad”, anunció.

El temporal, que azotó con fuerza, sorprendió a una camioneta de Defensa Civil que realizaba tareas preventivas. “Buen día gente, hoy toca poner cadenas, nieve y hielo para el norte de la provincia!”, posteó un agente mientras intentaba no volarse por la fuerza del viento.