Quién es quién en la serie de Moria Casán: “Mientras esté viva, me falta todo”

La “One” estuvo acompañada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que se ponen en la piel de Moria durante diferentes etapas de su vida. La presencia del trío fue uno de los grandes atractivos de una velada que reunió a numerosos invitados del mundo del espectáculo.

Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Nito Artaza, Candela Vetrano, Micaela Riera, Luis Machín, Belén Francese, Marixa Balli y Romina Gaetani, además de otras personalidades que se acercaron para acompañar a Casán en la presentación de una producción particularmente ligada a su historia.

“Esto es una extensión de mi magia, de la magia que tengo yo en el espectáculo. Lo que te puedo decir es que estoy feliz de estar sana, de poder trabajar todas las mañanas, de seguir trabajando en algo que me gusta, de hacer cine, teatro, televisión, todo. ¿Qué más?”, dijo en una nota con el periodista Fede Flowers par LAM.

“¿Qué más le falta a Moria Casán?”, retrucó el cronista. “Y... mientras esté viva me falta todo. Olvidate”, sentenció la diva que tampoco le escapó a la polémica por las actrices que la imitarán.

“Se van a olvidar de las Morias porque esto no es una imitación. Las imitaciones son muy difíciles de hacer, hay muy poca gente que las puede hacer bien. La imitación es un clon, después está la parodia que es una exageración y la caricatura que es una deformación. Ninguna de estas actrices tiene eso. No van a imitarme, van a entrar en mi vida desde su lugar y yo voy a ser la observadora de ellas. Van a entrar en una historia que los va a emocionar.

La encarnación del personaje principal estará dividida en distintas épocas entre tres figuras centrales: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

La figura de Susana Giménez contará con una representación doble a lo largo de las décadas. Micaela Riera interpretará a la diva durante los años 80 en su etapa dentro del teatro de revista, mientras que Leticia Brédice asumirá el papel en la década del 90.

El reparto se completa con Marco Antonio Caponi en el rol de Mario Castiglione, definido como el amor fundamental de la artista y padre de su hija. En la nómina de figuras históricas de la comedia y la producción teatral figuran Hernán Jiménez como Jorge Porcel, Sebastián Rosso como Alberto Olmedo y Sebastián Arzeno interpretando a Gerardo Sofovich.