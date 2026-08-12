¿Puede haber un terremoto en Argentina?: las zonas con mayor peligrosidad sísmica

Edificios destruidos, víctimas entre los escombros y desesperación en la calle. Las estremecedoras imágenes del terremoto de 7.4 que afectaron a Chocó, Medellín y Cali -y que llegaron a sentirse hasta Panamá-, volvieron a poner de manifiesto un riesgo siempre latente para el país.

Si bien los eventos de los países vecinos pertenecen a contextos tectónicos diferentes, el territorio argentino mantiene áreas con alto potencial de actividad sísmica, en particular sobre la franja cordillerana del centro-oeste.

Roberto Cidale, geólogo e intérprete sísmico, habló sobre el fenómeno y las posibles implicancias para la Argentina. "Realmente lo que daña a la población es indirecto. Si a vos te agarra un terremoto en la mitad de una plaza, a lo sumo te caerás sentado, te marearas. El tema es las consecuencias posteriores: derrumbes de casas... o que después tengas una avalancha de roca si estás pegado a una montaña o un tsunami”, detalló.

"La tecnología actual no te permite predecirlo de ninguna manera en el momento, como te te dice una lluvia 'la tormenta está por llegar en una hora' o 'se viene un huracán'. No, día y hora es imposible poner... Un volcán ya está muy estudiado y se puede saber con horas, con tiempo, en qué momento va a hacer erupción, pero los terremotos todavía no”, explicó.

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo sísmico en Argentina?: “Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Córdoba... están todos en la zona donde esta placa de Nazca se está metiendo bastante subhorizontal por debajo... Hacia el sur no tanto... resulta que la placa se está metiendo casi vertical, está más metida del lado chileno... por eso no se detectan datos sísmicos de Neuquén hacia el sur”, detalló Cidale.

Ante la preocupación creciente por un efecto en cadena de los eventos en Colombia y Venezuela, sismólogos explicaron que solo los terremotos en Chile, por su proximidad y pertenencia al mismo sistema tectónico, tienen potencial para disparar sismos en el oeste argentino.

La devastación de San Juan

En el pasado, dos terremotos marcaron la historia nacional: el de Mendoza en 1861, que destruyó la ciudad y provocó miles de muertes, y el de San Juan en 1944, considerado el episodio sísmico más grave de Argentina, con cerca de 10.000 víctimas fatales.

Más recientemente, en 1977, la provincia de San Juan registró un inusual “doblete sísmico”, dos terremotos principales separados por treinta segundos, fenómeno que según expertos es posible pero poco frecuente en la región.