"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi para despedir a su papá

El sábado 8 de agosto, el mundo se enteró de la muerte de Jorge Messi, papá de Lionel y figura clave en su historia deportiva, que atravesaba desde hace tiempo dificultades vinculadas a la salud. El capitán de la Selección Argentina viajó de urgencia a Rosario, estuvo presente en el funeral y luego retornó a Estados Unidos.

En las últimas horas, Messi publicó una desgarradora carta de despedida dedicada a Jorge. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comenzó Lionel en un texto acompañado por una foto junto a Jorge.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo”, escribió. El capitán argentino contó que mantenía la esperanza de que Jorge pudiera recuperarse y viajar para acompañarlo durante la competencia.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, recordó. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, expresó.

“Quería ganar para llevartela”

Uno de los pasajes más emotivos de la carta aludía al deseo de Messi de salir campeón. “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, escribió. El 10 también hizo referencia al enorme desgaste físico y emocional con el que afrontó aquel encuentro decisivo.

“No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, confesó. “No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, lamentó.

Luego de publicar el mensaje, Messi agradeció a la gente por el acompañamiento, los mensajes y el apoyo en uno de los momentos más duros de su vida.

A su vez, también dejó un mensaje para el futuro. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, destacó. Messi recordó también los primeros años de su carrera, cuando Jorge lo llevaba a entrenar después de trabajar, y aseguró que nunca faltaba a sus partidos. “Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, recordó.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, escribió. Finalmente, el capitán argentino cerró su carta con unas palabras cargadas de emoción: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”.

“Te amo, pa”, cerró Messi.