"Nene, vas a jugar en la NBA": la premonición que recibió "Chapu" Nocioni de un histórico entrenador

Uno de los históricos jugadores de la Generación Dorada reveló en Clank una charla con Leon Najnudel que lo marcó para siempre. Su admiración por Scottie Pippen y el lugar en el que pone a Manu Ginóbili.

El ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky ya había recibido a varios integrantes de la etapa más gloriosa del básquet argentino como Luis Scola, Carlos Delfino y el entrenador Sergio “Oveja” Hernández.

En su último estreno, Clank recibió a Andrés “Chapu” Nocioni, campeón con la Selección, en Europa y también en Argentina. Durante la charla, el ex-Chicago Bulls rememoró la época en la que fue reclutado por León Najnudel, creador de la LIga Nacional de Basquetbol y figura clave de la historia del deporte.

“Nene escuchá esto, escuchá esto porque alguna vez vas a jugar en la NBA, pero vos escuchá esto”, recordó sobre una ocasión en la que compartió auto con el entrenador y uno de sus asistentes. “Él había escuchado el rumor de un jugador atlético y consiguió el teléfono de mi papá”, recordó.

Sobre la Liga Nacional, en la que jugó durante la primera parte de su carrera, aseguró que “tiene que ser fuerte, no como un lugar de desarrollo completo de un jugador, sino como un trampolín; tiene que ser más competitiva y de mayor nivel”.

El “Chapu” también habló sobre el sueño de llegar a los Chicago Bulls y enfrentarse a uno de sus máximos ídolos. “Iba a tirar al aro soñando que algún día iba a ser Scottie Pippen. No porque pensaba que iba a llegar, yo lo veía jugar a él. Jordan me fascinaba, pero a mí me gustaba Pippen”.

En referencia a la selección nacional, aseguró que “el más grande de la Selección Argentina es Luis Scola, pero Manu Ginóbili es el mejor del básquetbol argentino”.

Por último, Nocioni reveló el lado B de la NBA. “Me pasó muchas veces de aparecer con un auto y que digan ‘es el auto de tu mujer’ por ser un auto chico”, relató en relación a la competitividad, los lujos y los excesos propios de la competencia más importante del planeta básquet.