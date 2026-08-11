"Al instante apareció gente": la confesión de Sabrina Rojas tras separarse de Chatruc

Se había convertido en uno de los romances del año pero el correr de los meses fueron apagando el fuego entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc hasta que ambos decidieron ponerle fin al vínculo.

A pesar del dolor, ambos dejaron claro algo: el corte fue en los mejores términos. “Nos despedimos para siempre. La despedida fue para siempre”, aseguró la conductora, dejando en claro que el vínculo había llegado a su fin sin posibilidad de regreso inmediato.

“El sábado salí. Después de que me separé de la familia y logré ser feliz después de ese dolor, me doy cuenta que todo lo demás, es disfrutar, pasarla bien”, expresó la conductora.

Sin embargo, Rojas deslizó algo que sorprendió a todo el panel de Pasó en América y generó gran repercusión en redes.

“Me sorprendió que ni bien subí el posteo, al instante aparece gente”, reveló entre risas. “Me impresionó con la inmediatez que aparece gente vieja y conocida”, describió. Entre las anécdotas, destacó el “código” de quienes, estando presentes en su vida antes de su relación, “desaparecieron” mientras ella estaba en pareja y ahora reaparecieron.

El jugador, que se mostró molesto ante la consulta de algunos noteros, reposteó la historia de Rojas y dejó un mensaje contundente: “Nada más que agradecer, sos una mujer increíble Sabri”.

¿Cómo nació el romance?

“Nos conocimos por gente en común, pero él tiene más antigüedad en ese grupo”, aclaró. Ese entorno común fue el germen de la relación, que, según Sabrina, transcurrió de manera “hermosa” hasta el final.

Consultada sobre la ruptura, Sabrina evitó dramatizar: “Cuando las cosas se traban, empezás a charlar, y en esas charlas la pareja llega a la conclusión que tal vez es mejor soltar ahora”. Para ella, la ruptura no tuvo episodios conflictivos: “No hay nada puntual, no pasó nada malo. Él es lo más, lo más. Lo adoro a él y a sus hijos”.