Luck Ra reapareció en redes tras la drástica decisión de la Joaqui post-separación

Pasaron casi dos semanas desde que Luck Ra y La Joaqui -la que era una de las grandes parejas del momento-oficializaron su separación. Los días transcurrieron entre una fuerte carga emotiva y varias exposiciones públicas.

Una de las más fuertes ocurrió el fin de semana, cuando la marplatense participó del estreno de la nueva temporada de PH Podemos Hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. “No quiero ser temporal para nadie más”, dijo antes de romper en llanto.

Mientras crecen los rumores de Tuli Acosta como tercera en discordia, la Joaqui lanzó un largo comunicado en redes. “Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones. Todo esto que también necesito procesar, sucede bajo una exposición que muchas veces lastima y duele más de lo que se imagina”, expresó.

“Hoy siento que también necesito priorizar mi estabilidad emocional. Por eso, decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes”, agregó.

En paralelo, mientras ella eligió las palabras cuidadas, el artista cordobés reapareció en redes con un posteo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram donde el cantante cordobés compartió una imagen que rápidamente llamó la atención. “Este plato se llama: ‘me llené y sobró carne, ayuda’”, escribió sobre una foto de una parrilla repleta de diferentes cortes y achuras.

