Terremoto en Colombia: el impactante momento en el que cayó el Cristo de la Catedral de Manizales

A un mes y medio del fuerte terremoto que provocó una tragedia en Venezuela, la región más septentrional de América del Sur volvió a ser sacudida por un fuerte terremoto. Tuvo una profundidad de unos 100 kilómetros con epicentro cerca de San José del Palmar, en la localidad de Chocó.

Una de las imágenes más impactantes ocurrió en Manizales. Una de las torres de la Catedral se sacudió con fuerza y provocó la caída de un Cristo macizo desde más de 40 metros de altura. A su vez, parte de la estructura se volcó y quedó tendida sobre el edificio principal.

El sismo se produjo a las 7.34 (hora local); también fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas. Seis aeropuertos de Colombia suspendieron las operaciones por las afectaciones tras el terremoto, según informó la Aeronáutica Civil local.

El presidente Abelardo de la Espriella —que asumió el Ejecutivo colombiano hace tres días— anunció que viajaba al Eje Cafetero para evaluar la situación. “Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, dijo en un posteo en X.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, indicó: “Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones”.

En la capital del país, el movimiento se sintió con fuerza, sonaron las alarmas y en muchos edificios la gente evacuó a la calle como medida de prevención. El alcalde de Manizales, Jorge Rojas, confirmó que dos personas murieron. Además, en la localidad de Peirera se registraron otras 18 víctimas fatales.

Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, especificó: “A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, sólo algunas grietas en edificios”.

¿Por qué se produjo el terremoto?

“A medida que se va metiendo esta placa oceánica por abajo de la placa sudamericana, se va trabando. En un momento de se vence esa trabazón que tiene y ahí se produce la ruptura. La ruptura empieza en un punto, se llama foco”, explicó Eduardo Malagnino en comunicación con LN+.

“Ese es el hipocentro. Y de ahí se despliega a lo largo de una superficie de fallamiento. Ese despliegue a lo largo de esa superficie de fallamiento genera obviamente todo el sistema de simicidad que vas a tener”, explicó el especialista.

En relación al terremoto ocurrido en Venezuela, explicó: “Comparten una de las dos placas que se movieron. Pero son dos cuestiones tectónicas diferentes”.