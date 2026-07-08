Mar del Plata: un destino para descubrir a través de su gastronomía

Además de sus paisajes increíbles, la rambla y los lobos marinos, los espectáculos de renombre y su gran oferta recreativa, Mar del Plata también se destaca por una identidad gastronómica que conquista a quienes la visitan a través de sabores únicos y experiencias para todos los gustos.

Es que se ha perfeccionado tanto, que se convirtió en otro imperdible local que juega un importante papel al momento de elegir el próximo destino para vacacionar. Quienes busquen disfrutar de una verdadera experiencia gastronómica encontrarán en Mar del Plata una gran variedad de propuestas capaces de satisfacer los paladares más exigentes.

El pescado como protagonista:

Los pescados y mariscos ocupan un lugar privilegiado dentro de la cocina marplatense. Las rabas, la paella, o una picada de mariscos forman parte de una oferta gastronómica que invita a disfrutar de productos frescos, elaborados a pocos metros del lugar donde son obtenidos.

Las tradicionales medialunas:

Entre los clásicos más buscados para comenzar el día se encuentran las medialunas. Recién horneadas y con mucho almíbar, se presentan como una opción súper tentadora en cualquiera de sus versiones: dulces, saladas, simples o rellenas con diferentes ingredientes.

Su calidad se debe a la utilización de materias primas seleccionadas y a la experiencia y el talento de los pasteleros locales, responsables de un producto reconocido por su textura y sabor.

El complemento perfecto:

El acompañamiento perfecto para este clásico suele ser un buen café de especialidad o una taza de té. De esta manera, un simple desayuno o merienda se transforma en una experiencia gastronómica inigualable.

Lo bueno, es que podemos elegir degustarlo en las diferentes cafeterías y casas de té que se ubican en la ciudad – con vista al mar, a la ciudad, las sierras o el bosque – o utilizar la modalidad “take away” y disfrutarlo en la playa, un parque o mientras se camina por Mar del Plata.

Mar del Plata cuenta con numerosas cafeterías y casas de té ubicadas en distintos entornos, ya sea con vista al mar, a las sierras, al bosque o al paisaje urbano. También es posible utilizar la modalidad “take away” y disfrutar estas propuestas en la playa, en parques o durante una caminata por la ciudad.

Otras alternativas para todos los gustos:

Quienes prefieren las carnes asadas pueden encontrar excelentes parrillas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. La recomendación es acompañar la parrillada con una guarnición de verduras y hortalizas frescas cultivadas en el cordón frutihortícola de la ciudad, cuyo clima y condiciones de los suelos, hacen de Mar del Plata una zona muy apta para cosechar productos de excelente calidad.

La oferta gastronómica también incluye una amplia variedad de recetas internacionales como sushi, gastronomía mexicana, árabe, peruana y china, ideales para quienes quieren explorar sabores diferentes.

¿Cerveza, vino, gin o vermut?

Al caer el sol, recorrer las cervecerías artesanales se convierten en una de las opciones preferidas para finalizar el día de recorrida por la ciudad. En Mar del Plata se elaboran más de cien variedades de cerveza con características para todos los gustos: la textura, el color y el aroma de cada una de ellas la distinguen y le dan un sabor distinto y personal.

Algunos de los estilos clásicos son Kölsch, Porter, Barley Wine, Pilsen, Imperial Stout, Cream Stout, Honey, India Pale Ale (IPA), Scotch, Blonde, Golden Ale y Red Ale. Además, muchas de las cervecerías tienen una Canilla Rotativa de Autor que cambia durante las distintas épocas del año. De ese modo, crean diferentes recetas de edición limitada.

Otro excelente acompañamiento para cualquier plato son los vinos desarrollados en Chapadmalal. Se destacan por su marcada influencia oceánica producto del particular clima de la costa y las tierras pampeanas.

En los últimos años, el gin artesanal elaborado en la ciudad también ganó protagonismo. Su producción, distribución y comercialización crecieron notablemente, convirtiéndose en una opción habitual en bares y en un souvenir cada vez más elegido por quienes visitan la ciudad.

Las vermuterías son otra tendencia en expansión. Están presentes en distintos barrios de Mar del Plata y recuperan la tradición del vermut acompañado por una picada o pequeñas propuestas gastronómicas. Los hay también de fabricación local.

El momento dulce:

Los alfajores marplatenses y los churros forman parte de los clásicos infaltables para quienes desean disfrutar de algo dulce a cualquier hora del día. Son una excelente compañía para el mate en la playa o para una pausa en cualquier rincón de la ciudad.

La oferta de alfajores supera ampliamente las versiones tradicionales e incorpora sabores que incluyen mousses, frutas y diversas coberturas de chocolate, tanto blanco como negro, además de opciones veganas, sin TACC, entre otras. Por el lado de los churros, pueden ser rellenos con dulce de leche, con pastelera, simples o bañados en chocolate.

Al momento del postre y, por qué no, en cualquier momento del día, gana por unanimidad el helado artesanal, que se ha transformado en otro clásico de la ciudad como legado de la impronta italiana en la gastronomía marplatense.

La difícil decisión: dónde ir:

La diversidad gastronómica de Mar del Plata convierte la elección del lugar ideal en una decisión muy difícil. La buena noticia es que existen múltiples polos gastronómicos, cada uno con propuestas, ambientes y vistas diferentes.

Hay lugares más relajados o más sofisticados, con terrazas o decks a la calle, en zonas comerciales, en paradores de playa, en una cabaña en el bosque, con vista plena al mar o a los campos ondulados de las sierras. El centro, la zona de Alem, Güemes, Constitución, Chapadmalal o la calle Córdoba, son algunas de las zonas destacadas que se suman al tradicional Centro Comercial del Puerto.

En Mar del Plata, cualquier momento del día resulta ideal para disfrutar de una propuesta gastronómica de calidad. Para mayor información recomendamos ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar