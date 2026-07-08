“Soy peronista pero no estúpido”: Alejandro Dolina rechazó la grieta política en el deporte y defendió a Messi

En el marco de una entrevista, Alejandro Dolina reflexionó extensamente sobre la delgada línea entre la ficción y la realidad.



Sin embargo, el momento más destacado de la charla ocurrió cuando el entrevistador trazó un paralelismo entre los cuestionamientos históricos a Jorge Luis Borges por su antiperonismo y las críticas actuales a Lionel Messi por supuestas simpatías políticas contrarias a ciertos sectores.

Ante esto, el creador de "La venganza será terrible" dejó una definición contundente que rápidamente repercutió en el debate público.



"Yo soy peronista pero no estúpido", sentenció Dolina de forma directa. Luego, profundizó en su lógica contra el sectarismo: "Evidentemente, privarme de Borges o privarme de Messi porque no son compañeros o porque no van a la unidad básica sería una tontería".



Para el escritor, anteponer la militancia partidaria por sobre el disfrute de la excelencia artística o deportiva constituye un error absoluto. "Sería eliminar de mi vida algunas de las buenas cosas que nos hacen felices, aunque sea por un rato", argumentó, aclarando que si bien la literatura y el fútbol poseen "diferente profundidad y diferente tamaño", el razonamiento aplica perfectamente para ambos casos.



El fútbol como teatro y la figura de Messi:



Dolina vinculó el fútbol con la dramaturgia a raíz de un partido reciente de la Selección Argentina. "La teatralidad del partido fue perfecta", explicó, contrastándolo con encuentros lineales sin conflictos. Bajo esa mirada, colocó a Lionel Messi en el rol del "héroe" de la trama.



"El héroe sería Messi, en el sentido de ser una persona que se ve acorralada por peligros y problemas que parecen imposibles de solucionar y, sin embargo, el tipo de alguna manera misteriosa sale adelante".

Al definir su perfil competitivo como personaje de estas "obras" que son los partidos, Dolina lo describió de manera tajante: "Es un héroe implacable, y para los rivales, cruel".



Inquietud por la violencia social:



El conductor también manifestó su preocupación por la intolerancia en la sociedad actual, advirtiendo que los festejos deportivos suelen derivar en escenarios oscuros. "La violencia está tan instalada que cualquier circunstancia o reunión, más tarde o más temprano, se pone violenta", lamentó.



Dolina vinculó este fenómeno con el clima de época e indicó que el problema se agrava "cuando la violencia atraviesa también las instituciones, las declaraciones oficiales y el intercambio político". Frente a este panorama, reclamó que la función pública, tanto del oficialismo como de la oposición, requiere de "templanza y calma" como antídotos que hoy en día no están funcionando.



Qué dijo Diego Brancatelli sobre la Selección Argentina:



El periodista fue una de las voces más criticadas en las últimas horas. Tuvo que salir a dar explicaciones luego de haber deslizado que el arbitraje del encuentro benefició a la Selección Nacional.

En su cuenta de X, escribió: "A ver gente. Porque entiendo que X es una cloaca. Lo que hoy expliqué en Argenzuela son las jugadas polémicas por las que se quejan los periodistas españoles, mexicanos y uruguayos".



Enseguida aclaró que el fragmento del análisis que circuló en las redes y que generó enorme indignación fue editado: "El análisis seguía pero lo cortaron con mala intención y ahí dijimos que celebramos que haya pitado así el árbitro".





Y sumó al respecto: "De ninguna manera yo estoy en contra de la selección y mucho menos desearía que pierda. No inventen. No me pongan en un lugar donde no estoy".



Brancatelli se hizo eco de las acusaciones que recibió y señaló: "Yo jamás oculto mis convicciones. Pero tampoco voy a dejar que sigan diciendo boludeces".