Ya rige la reforma de la VTV: los cambios y la habilitación para los talleres mecánicos particulares que realizarán revisiones

El Gobierno Nacional aprobó las modificaciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que reforman el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) para eliminar la obligación de realizarla en centros específicos y habilita a cualquier taller mecánico o empresa con capacidad técnica demostrada a hacerla.

Los cambios fueron formalizados mediante el Decreto 689/2026 publicado en el Boletín Oficial que modifica el artículo 34 del Decreto 779/1995 -que regulaba el sistema de VTV.

De esta manera, los vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales podrán realizar la VTV en cualquiera de los establecimientos inscriptos en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

La medida también modifica los artículos del Decreto 779/1995 que regulan los requisitos técnicos que deben cumplir los vehículos para la revisión y actualiza los estándares de emisiones y condiciones mecánicas conforme a las normas internacionales vigentes en la materia.

El objetivo de la actualización del régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos es:

• Simplificar los procesos administrativos.

• Ampliar la oferta de servicios para los usuarios.

• Garantizar las condiciones técnicas indispensables.

• Mantener los estándares de seguridad vial en un marco más flexible y eficiente.

De esta forma y según trascendió, el Ejecutivo nacional busca promover un esquema más competitivo, eficiente e integrado. Además, los usuarios podrán realizar la revisión técnica que corresponda en su taller de confianza, siempre que el mismo cumpla con los requisitos técnicos exigidos y se encuentre inscripto en el registro.

Inscripción de los talleres:

La inscripción de los talleres se realizará sobre la base de una declaración jurada y contará con un plazo de tramitación determinado.

Vencido dicho plazo, operará un mecanismo de habilitación provisoria automática en caso de silencio administrativo, sujeto a control posterior.

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Además, permitirá la inscripción de los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores para que puedan realizar la revisión de todo tipo de vehículos (comerciales, pasajeros o carga), así como de vehículos antiguos o especiales, y también de vehículos particulares.

Plazos para la revisión técnica:

Primera inspección:

• Vehículos particulares 0km: 5 años.

• Vehículos cargas y pasajeros 0km: hasta 12 meses máximo.

Revisión periódica:

• Vehículos particulares: hasta 10 años: cada 24 meses. Más de 10 años: cada 12 meses.

• Vehículos no particulares (cargas y pasajeros): cada 12 meses.

Requisitos técnicos:

Se continuará exigiendo la presencia de un Director Técnico y el cumplimiento de los procedimientos de revisión establecidos en la normativa vigente.