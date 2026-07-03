“Cuando el fútbol llega al corazón”: el doctor López Rosetti explicó cómo el estrés deportivo puede desencadenar infartos y cómo prevenirlos

El Mundial sube cada cuatro años a una montaña rusa de sentimientos contrapuestos, que se disfrutan o padecen de la mano de la pasión por el fútbol.

La Copa une y genera encuentros con familia y amigos, pero también tiene un costado más riesgoso: tanto vaivén emocional puede jugar una mala pasada una no se cuida.

El cardiólogo Daniel López Rosetti advirtió sobre el incremento de internaciones por infarto luego de partidos de alto voltaje emocional.

El profesional ilustró cómo el estrés agudo asociado a eventos deportivos puede derivar en complicaciones cardíacas, especialmente en personas con factores de riesgo preexistentes.

Explicó que el infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte y enfermedad: “Ocurre cuando una arteria que lleva sangre al corazón se tapa. Sin oxígeno, parte del músculo cardíaco se muere”.

Para ejemplificar el proceso, mencionó la diferencia entre una arteria de un recién nacido y una con aterosclerosis, describiendo cómo “con el tiempo se forma la aterosclerosis. Es absolutamente inevitable. Nos pasa a todos”.

Detalló que “cuando hay una placa de ateroma, la sangre pasa en menor cantidad”, lo que puede derivar en angina de pecho o en un infarto si la placa se rompe y se forma un coágulo. “Cuando la sangre pasa por ahí y se rompió algo, comienza el proceso de coagulación. Forma un coágulo y termina tapando la arteria. La tapa de golpe, no pasa sangre, el tejido cardíaco no recibe sangre y se muere. Se llama infarto”.

López Rosetti remarcó que este fenómeno no se limita al corazón, ya que “puede ocurrir también en las arterias del cerebro —accidente cerebrovascular— o en las arterias de los pies, sobre todo en fumadores, generando enfermedad vascular periférica”.

Agregó que factores como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, una dieta poco saludable, el estrés crónico, el consumo excesivo de alcohol y los antecedentes familiares incrementan el riesgo.

Subrayó que el aumento de episodios cardíacos se da en personas con patología previa: “No fallecen los sanos. Fallecen, en general, los que ya están al límite”.

“Lo único que le puede pasar a un sano es enfermarse. Disculpá que te diga esto”, resaltando la importancia de la prevención y del control de los factores de riesgo, incluso en quienes no presentan síntomas.

La ciencia y la emoción con los goles de Messi:

Sentir los goles de Messi en el corazón no es solo una metáfora. Según explica el doctor Daniel López Rosetti, es una reacción física real: se acelera el corazón, aumenta la presión arterial, sudás y liberas hormonas de excitación y alegría compartidas por millones.

Un gol de Messi genera una respuesta emocional intensa y automática, pero biológicamente esta emoción dura solo unos segundos o pocos minutos.

El verdadero motivo por el que perdura esa sensación es que, según el profesional, el cerebro procesa esa emoción y la evoluciona hacia un sentimiento: la felicidad, que es un estado mucho más profundo y duradero.

"Prepará tu corazón para el Mundial":

El periodista deportivo Enrique Macaya Márquez se sumó a la campaña "Prepará tu corazón para el Mundial". Esta iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina.

El propósito de la campaña es concientizar a la población sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular y adoptar hábitos saludables para evitar riesgos cardíacos durante el torneo.

Cómo cuidar el corazón durante los partidos de la Selección Argentina:

Según el doctor Daniel López Rosetti, para prevenir problemas cardíacos durante los partidos del Mundial, es clave controlar las emociones.

El cerebro no distingue entre una situación de peligro real y el estrés de un partido. Esto provoca picos de adrenalina que, en personas con factores de riesgo preexistentes, pueden desencadenar infartos o arritmias.

Manejo del estrés: Respira hondo y recuerda que es solo un juego. Evita la tensión extrema, especialmente en definiciones por penales.

Control médico previo: Si tienes antecedentes de hipertensión, diabetes o problemas coronarios, es fundamental tener tu medicación al día y bajo supervisión médica.

Cuidar la alimentación: Evita las comidas pesadas o ricas en grasas mientras miras el partido, ya que desvían el flujo sanguíneo al sistema digestivo y comprometen la irrigación del corazón.

Evitar excesos: Limita estrictamente el consumo de alcohol y tabaco, dado que elevan la presión arterial y causan vasoconstricción.

Hidratación y sal: Mantente bien hidratado y modera el consumo de sal para no sobrecargar el sistema cardiovascular.