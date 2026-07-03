El lado más futbolero de Quevedo: Su admiración por Davoo Xeneize y las revelaciones sobre Duki, Bad Bunny y Elvis Crespo

En el marco de una entrevista, el cantante Quevedo protagonizó una íntima y extensa charla donde reflexionó sobre el éxito instantáneo, su nuevo disco y sus raíces en Canarias.



El artista se tomó un tiempo para hablar de su fuerte vínculo con la cultura de internet y el streaming local, declarándose un seguidor fiel de uno de los creadores de contenido más populares del país: Davoo Xeneize.



La relación pública entre ambos no es del todo nueva. Hace un tiempo, las redes sociales estallaron cuando Quevedo utilizó un famoso clip del streamer para promocionar el inicio de su canción 2010YPICO, la cual abre con la frase redundante "A veces el amor se acaba, y simplemente se acaba".



Al ser consultado por este crossover, el cantante admitió entre risas los motivos detrás del posteo: "Me hizo gracia. Vi el meme del Davo que hace como así como 'bueno, tal...' y me dio risa, por eso lo subí".





Sin embargo, el artista canario demostró que su relación con el contenido de Davo va mucho más allá de un simple video viral. "Sí, lo miro de vez en cuando", confesó sin vueltas.



"A mí me encanta el fútbol, y me encanta cómo habla Davo, tío. Se expresa muy bien la verdad", aseguró.



Y agregó: "Me gustaría en algún momento hablar con él de fútbol un rato. Él es un capo, lo que sabe de fútbol es increíble, una locura".

El "palito" por su falta de objetividad



A pesar de los encendidos elogios a su capacidad de análisis, Quevedo, hincha confeso del Real Madrid y de Las Palmas, no dejó pasar la oportunidad de marcarle la cancha al streamer con un reclamo clásico que comparte gran parte de la comunidad internacional.



“Creo que es un poco... es demasiado subjetivo con la Selección Argentina. Es lo único malo que tiene", disparó el cantante con humor.



Para justificar su postura, el español recordó un debate reciente que lo dejó completamente atónito: "El otro día vi que estaba dudando entre De Paul y Xavi Hernández... como que estaba ahí procesándolo. Para mí no había discusión. Me podés comparar a Messi con quien quieras, o a Julián Álvarez con Villa, te lo compro. Pero ahí no había chance".



La influencia de Elvis Crespo:



En la entrevista, Quevedo explicó que la elección de colaborar con Elvis Crespo nació del fuerte lazo cultural e histórico que une a las Islas Canarias con el Caribe, especialmente a través de la música.



Señaló que Canarias siempre ha sido un punto geográfico estratégico. Explicó que la música caribeña, como la salsa y el merengue, solía consagrarse en las islas durante las décadas de los 70 y 80 antes de llegar al resto de España.



Lo que significó Duki en su carrera:



Quevedo recordó con mucha gratitud que el líder del movimiento argentino fue el primer artista de renombre internacional que le tendió la mano.



"Duki es la primera persona que colabora conmigo de... o sea, de España, de no España, o sea de todos lados. El primer artista grande y mediano que me llama para hacer una canción", explicó.





Remarcó que esa invitación llegó en una etapa clave, cuando su carrera apenas despegaba y su destino en la música aún no estaba asegurado.



"Me llamaron en un momento en el que estaba creciendo y había funcionado una canción mía, pero era incierto mi futuro. Podría haberme quedado ahí. Yo sentí que ellos dos [Duki y Bizarrap] confiaron desde el minuto uno", dijo.



¿Por qué no hace estadios?



El artista explicó que no hace estadios porque prefiere no quemar etapas a sus 24 años y porque, desde el punto de vista de un fanático, considera que los conciertos en arenas son mucho mejores y más conectados.





"Realmente no hay una explicación lógica... quiero hacerlo, pero la realidad es que es mi tercer disco y tengo 24 años. No quiero quemar etapas y luego arrepentirme", aseguró.



Messi, el mejor de la historia:



Quevedo afirmó de manera categórica que Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia, ubicándolo por encima de cualquier otro jugador.



A pesar de ser un reconocido hincha del Real Madrid, el cantante canario dejó de lado la rivalidad futbolística y expresó su profunda admiración con los siguientes textuales:



“Messi es, largo... o sea, muy lejos del segundo, el mejor de la historia".





Y agregó: “Para mí, Cristiano es el segundo mejor de la historia y también lejos del tercero... pero Messi es absurdo".



Por otro lado, también se refirió al Mundial: “Yo creo que España va a llegar lejos... a priori para mí es la que creo que tiene más posibilidad de ser campeona, y siendo totalmente objetivo, o sea, no estoy dejándome llevar por nada, sino creo que realmente este año tenemos muy buen equipo".



Mencionó a los países que darán pelea, destacando un respeto particular por la selección francesa: "Hay otras selecciones que son muy fuertes también como Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, pero creo que España este año tiene mejor equipo... La que más miedo me da es Francia personalmente, -aunque- le hemos ganado los últimos tres partidos que hemos jugado".





Quevedo y Bad Bunny:



Quevedo describió su relación con Bad Bunny como la de un fanático hacia su ídolo y confesó que subirse a cantar con él fue la experiencia en la que sintió más nervios en toda su vida.



Y explicó: “Mi relación con él es de fan a ídolo, ¿no? O sea, creo que... o sea, no se puede explicar de otra manera, yo creo que él lo sabe. Él siempre ha sido una de mis inspiraciones".