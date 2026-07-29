“La soledad no buscada hace mucho daño a la salud”: los 7 hábitos que recomienda Conrado Estol para vivir más y mejor

En el marco de una entrevista, el neurólogo Conrado Estol desmitificó algunas cuestiones sobre la salud y longevidad. Explicó por qué los inyectables no ofrecen los beneficios que suelen prometer en redes sociales y analizó qué suplementos cuentan con verdadera evidencia científica.

Asimismo, destacó que la base para una vida más larga sigue siendo la misma y mencionó siete hábitos: control de estrés, dormir el tiempo suficiente, mantener vínculos sociales, no fumar, mínimo consumo de alcohol, hacer ejercicio y tener una buena nutrición.

Además, defendió a la dieta mediterránea como el patrón alimentario con mayor respaldo científico y explicó cuándo suplementos como la creatina, el magnesio o el colágeno pueden ser útiles.

También abordó el impacto de los nuevos tratamientos para la obesidad, reveló cuál es el deporte que más se asocia con una mayor expectativa de vida y compartió una reflexión final sobre la importancia de recuperar los hábitos simples que aprendemos desde la infancia.

Los péptidos inyectables:

El profesional en principio, explicó de qué se trata el término tan mencionado en las redes sociales: “Péptido es una forma de llamar a una proteína, o sea, a un grupo de aminoácidos. Existen los aminoácidos, que cuando se juntan forman péptidos, que son las proteínas. Y las proteínas en el cuerpo humano son clave porque tienen todo que ver con cómo funciona tu cuerpo”.

Y siguió: “Si prendemos el microscopio y no veo tu cuerpo, y no me refiero solo a que el brazo se levanta o el hombro se estira, sino a lo que ocurre a nivel celular, proteínas que son las que después se traducen en que el brazo se levanta, el ojo ve, el oído oye y los pies te trasladan. Todo pasa dentro de una célula”.

“Lamentablemente tengo que decir que inyectarte péptidos en la vena no va a producir los beneficios que se dicen. Hay muchos con muchos nombres distintos. MOTS, que es un acrónimo, la M significa algo, la O algo, la T algo... Epistalon, muy famoso. Pero no van a lograr nada”, afirmó.

“Ahora, de repente, la proteína es el actor principal de la película. La proteína siempre fue fundamental”, reflexionó.

La proteína y los suplementos:

Por otro lado, el médico explicó que “hay mucha oferta y hay diferencia, porque en los suplementos pasa muchísimo que el mismo suplemento, que puede tener un efecto si no tiene el procesamiento correcto, por ejemplo, la quelación o ser hidrosoluble, todo eso hace que se absorban más”.

“Muchos de estos suplementos que se venden te lo tomás y así como te lo tomaste pasa de largo y no absorbes nada. Entonces, por eso sí hace diferencia la marca, la procedencia, la calidad”, aseguró.

En este sentido, explicó: “El turmérico, que es la cúrcuma, que tiene efectos antiinflamatorios, fundamental que fuera hidrosoluble. Sino el turmérico prácticamente no se absorbe. El colágeno también, cómo tiene que procesarse el colágeno para que se absorba”.

Los hábitos claves para la longevidad:

“Hay que dormir el tiempo suficiente con la profundidad, calidad suficiente. Lo importante que es dormir lo suficiente, el tiempo necesario. Es crítico. Porque estás fabricando de todo”, comenzó enumerando el profesional.

Y siguió: “Desde tu control emocional hasta tu sistema inmune, todo. Y aumentando el tamaño de tu cerebro y previniendo Alzheimer. Después los vínculos. Nada más científico que lo social, evitar la soledad no buscada. La soledad no buscada hace mucho daño a la salud, tapa arterias, literalmente”.

Además, según el médico, el cigarrillo es un no rotundo y el consumo de alcohol debería ser mínimo. Por otro lado, hizo hincapié en el ejercicio y la nutrición.

“Una enorme proporción de personas creen que tienen la presión arterial normal, la tiene alta y no lo han descubierto aunque han estado en el sistema de salud”, manifestó.

“Y segundo el colesterol. Acaban de salir las últimas guías y te digo que indican que tiene que haber un control más estricto. Y eso que ya éramos estrictos. Como ejemplo, a los 10 años se hace la primera extracción de sangre para saber cómo está el colesterol”, dijo.

Los ultraprocesados:

“No hay duda que aumenta la mortalidad. Indiscutible. Porque acabas de nombrar algo que no es comida. Vos lo estás comiendo como comida y no es comida”, ratificó el profesional.

Y explicó: “Entonces, no va a la célula, a todo lo que hablamos antes, a transformarse en una proteína y a fortalecer esa célula, a dejar que produzca energía, a que tu cuerpo funcione óptimamente. De hecho, empiezan por lastimar. Comés en una cadena rápida dos días seguidos y vas a lastimar en dos días tu microbiota”.

Dieta mediterránea:

El médico aseguró que la mejor opción de alimentación es la dieta mediterránea: “Cualquiera puede desde una computado o celular escribir ‘dieta mediterránea’ y sale toda la información. Esa es la comida que hay que comer”.

Y añadió: “Frutos secos, aceite de oliva, a lo que ya sabemos. Por eso dije: hilar fino es bueno por un lado porque uno tiene que informarse, saber. Por otro lado, es fácil. La dieta mediterránea, que es muy argentina, además”.

¿Magnesio glicinato para dormir?

“El magnesio ayuda, definitivamente a dormir. Bisglicinato, lo decís así porque hay varias sales de magnesio y alguna puede ser la que se usa más para calambres. Pero en general, puede ayudar”, aseguró Estol.

El mejor deporte para una vida larga y saludable:

En principio, el médico aseguró que “el ejercicio es lo único que se ha visto que rejuvenece al cuerpo humano. Comer sano, fundamental, dormir, el estrés, no cigarrillo, sin duda. Pero el ejercicio rejuvenece, enlentece el minutero del reloj biológico”.

Y llegado el momento de mencionar una disciplina, en base a evidencias científicas dijo: “El que dio más expectativa de vida fue el tenis. Porque mezcla un poco de fuerza con mucho de aeróbico y el estado cardiorrespiratorio, que es el mayor predictor de sobrevida que existe. Vos ponés en buen estado tu sistema cardíaco y respiratorio y es el mayor predictor de sobrevida”.

“El tenis, la bicicleta, correr, natación, te ponen en muy buen estado el sistema cardiorrespiratorio, aumenta la capacidad de consumo de oxígeno”, agregó.