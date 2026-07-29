Un repartidor de aplicaciones necesita entregar 453 pedidos por mes para cubrir la canasta básica y no ser pobre

El esfuerzo necesario para sostener un hogar aumentó para los trabajadores de plataformas de reparto.

Un delivery necesitó realizar 453 pedidos durante marzo de 2026, con un pago promedio de $3.165 por cada entrega, solamente para generar un ingreso equivalente a la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes, según un informe de la Fundación Encuentro.

El trabajo corresponde a la tercera estimación del Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), un indicador que relaciona el valor promedio de cada pedido en plataformas de delivery con distintas canastas de consumo e ingresos de referencia.

En este marco, Sol Prieto, miembro de la Fundación Encuentro y autora del informe, comentó en diálogo con la prensa que el dato de los 453 pedidos necesarios para que un hogar tipo no caiga en la pobreza refleja que el esfuerzo para alcanzar un ingreso suficiente "se mantiene relativamente constante" desde que comenzó a medirse el indicador.

"Para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes hoy se necesitan 453 pedidos, una cifra muy similar a la que observábamos al inicio de la serie. En septiembre de 2025 eran necesarios 461 pedidos y en julio del año pasado eran 450", detalló.

El trabajo para cubrir distintos gastos:

La lista que realizó Fundación Encuentro en detalle:

- El pedido promedio fue de $3.165,20, un valor promedio calculado entre plataformas.

- Para alcanzar el ingreso promedio individual de Argentina, un repartidor debió completar 320 pedidos.

- Para sostener un hogar individual (sin contar alquiler) debió realizar 147 pedidos.

- Para cubrir únicamente la Canasta Básica Alimentaria (que determina el umbral de la indigencia) del INDEC que en marzo fue de $212.949, necesitó 67 pedidos.

- Para afrontar la Canasta de Crianza que emite el INDEC (entre $494.367 y $633.857 en marzo, dependiendo de la edad del menor), debió realizar 175 pedidos en el caso de un niño promedio y 156 pedidos en el caso de un bebé.

- Para alcanzar un alquiler promedio, necesitó 250 pedidos.

- Para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que en marzo fue de $352.400 según la resolución 9/2025 del Boletín Oficial, el repartidor debió completar 111 pedidos.

- Para llenar un tanque de combustible, alcanzaron 2 pedidos.

- Para pagar la categoría mínima del Monotributo, tuvo que realizar 13 pedidos.

"Que aumente la cantidad de pedidos no necesariamente significa que mejore el poder adquisitivo. Lo que muestra el APP es justamente cuántos pedidos hacen falta para alcanzar determinados niveles de ingreso y esa relación, al menos con los datos disponibles hasta ahora, no evidencia una mejora sostenida", afirmó.

Qué pasó durante el primer trimestre:

Según la Fundación Encuentro, el coeficiente APP se mantuvo relativamente estable durante el primer trimestre de 2026 respecto del cierre de 2025. Aunque la mayoría de los umbrales económicos requirió una mayor cantidad de pedidos que en diciembre, la actualización del valor del pedido promedio registrada en marzo evitó un deterioro mayor del indicador.

Como indica el informe, la estabilidad del promedio ocultó diferencias entre plataformas. Mientras Rappi mantuvo sin cambios el valor informado por pedido durante todo el trimestre, PedidosYa actualizó ese monto en marzo, elevándolo de $3.659 a $3.924. Como consecuencia, el pedido promedio agregado pasó de $3.033 a $3.165.

Además según los datos, la actualización realizada por PedidosYa permitió absorber parcialmente el aumento de los precios de referencia y reducir la cantidad de pedidos necesarios para alcanzar distintos niveles de ingreso respecto de los que se habrían requerido sin ese incremento.

En ese sentido, Prieto explicó que la estabilidad del indicador promedio esconde realidades diferentes entre las empresas.

Finalmente, la autora del informe señaló que todavía es temprano para hablar de una tendencia de largo plazo, aunque las tres mediciones ya permiten identificar un patrón.

Explicó que cuando el valor pagado por pedido permanece estable y el costo de vida sigue aumentando, los repartidores necesitan realizar más viajes para sostener el mismo nivel de ingresos. Asimismo, anticipó públicamente que la próxima estimación permitirá contar con un año completo de información para evaluar si las diferencias observadas entre plataformas se consolidan como una característica estructural del sector.