"No sabía que subir": las fotos inéditas que compartió Emilia Mernes y que enamoraron a Duki

Emilia Mernes continúa trabajando en el estudio y preparándose para lo que será su nueva música. De todas formas, se mantiene súper conectada con sus seguidores a través de las redes sociales.

Lejos de los grandes escenarios por el momento y palpitando lo que serán sus próximos proyectos, la joven sorprendió a todos al compartir una seguidilla de fotos íntimas que retratan el detrás de escena de su día a día.

"No sabía que subir así que subí todo :D", dijo la cantante y publicó un espontáneo carrusel.

Se la pudo ver disfrutando de tardes relajadas, momentos de almuerzos y juegos, y posando feliz junto a Duki, su pareja, con quien comparte tanto su vida cotidiana como su éxito arrollador en la música.

Una de las cosas que más llamó la atención de sus fanáticos fue el despliegue de moda retro que caracteriza a la intérprete.

En las fotos se la ve luciendo looks inéditos de estética “dosmilera”, donde el color, los tiros bajos, las sandalias con plataformas , los accesorios llamativos y los característicos bucles voluminosos se llevan todo el protagonismo.

La publicación se colmó de miles de “likes” y comentarios de fanáticos y colegas del medio.

Pero uno de los mensajes que más se destacó fue el de su novio, quien no dudó en dejarle todo su amor públicamente con un tierno piropo: "Mi popstar favorita".

El regreso del accesorio más icónico de los 2000:

Después de la vuelta de los pantalones cargo, las zapatillas retro y los collares de cuentas, ahora es el turno de la vincha deportiva, un accesorio que en los años 2000 era sinónimo de looks deportivos y que hoy se reinventa como un imprescindible del street style.

Una de las encargadas de confirmar esta tendencia fue quien la incorporó en una producción de fotos y para sus looks más urbanos. En ambas ocasiones apostó por una vincha ancha negra, llevándola con el pelo suelto y con una cola alta, demostrando que funciona con distintos peinados y estilos.

Durante mucho tiempo, este accesorio estuvo reservado para entrenar o practicar deporte. Sin embargo, la moda resignificó su uso y hoy se lleva como un elemento protagonista del outfit.

Las vinchas de tela elástica, lisas y de colores neutros se combinan con prendas deportivas, pero también con jeans, camperas oversize, minifaldas, blazers e incluso looks más sofisticados. La clave está en ese contraste entre lo deportivo y lo urbano que domina las tendencias actuales.