“Lo que pasa en la mente, pasa en el cuerpo”: el doctor López Rosetti reveló cómo gestionar el estrés y planificar la felicidad

Daniel López Rosetti, médico clínico y cardiólogo, advirtió sobre la importancia de tomar un rol activo en la gestión del estrés y el bienestar personal: “No se es feliz espontáneamente, la felicidad también se planea. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”.

Asimismo, se refirió al valor del ejercicio corporal como una herramienta terapéutica fundamental para el abordaje de la salud mental.

“Una de mis frases favoritas es: ‘No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan’, que no es lo mismo. Primero somos emocionales, y el razonamiento viene después. Biológicamente, hemos sentido emociones y sentimientos mucho antes de poder racionalizar los hechos empíricos que nos sucedían”, señaló.

En este contexto, López Rosetti manifestó que la gestión del bienestar es una deuda pendiente en las sociedades modernas y que los problemas de estrés derivan, en buena parte, de la incoherencia entre lo que deseamos y lo que hacemos.

El médico subrayó la importancia de darle un sentido real y reflexivo al día, “porque el éxito no se mide al final de la vida, se mide al final del día”, sentenció.

El cardiólogo fue claro en su criterio: “La felicidad, como el bienestar, hay que planificarla y ejecutarla. Si alguien disfruta de la pesca, tiene que buscar el momento y agendarlo. Recién entonces la cabeza trabaja distinto”.

El estrés:

Sobre el manejo del estrés, el especialista, responsable del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro, aclaró un mito frecuente: “Hay quienes dicen que no tienen estrés porque hacen lo que les gusta. Pero el estrés no es cansancio. El cansancio termina con el descanso; el estrés es sentir que no das más, que las facultades cognitivas se alteran, que no aguantás”.

Y fue más allá: “Lo importante es que el dolor no se transforme en sufrimiento crónico. Ahí es donde las estrategias de vida, y la filosofía, juegan un papel crucial”.

“La búsqueda del bienestar es más frecuente que antes. Cuando yo estudiaba, la medicina apuntaba a combatir la enfermedad; hoy, los jóvenes buscan estar bien, tienen más consciencia sobre el aquí y ahora. Si bien se puede polemizar, hay una tendencia clara hacia el bienestar”, desarrolló.

Los beneficios del movimiento:

Según el profesional, los beneficios del movimiento sobre el cerebro presentan tiempos específicos para su consolidación e indicó que la mejoría no ocurre de forma inmediata, sino que requiere un proceso de adaptación biológica.

“Entre un mes y dos meses. Los trabajos publicados, el beneficio no es inmediato pero es casi inmediato para alguien que tiene depresión entre las cuatro y las ocho semanas se notan los beneficios”, expresó.

El especialista comparó las diversas modalidades de ejercicio y su eficacia en el tratamiento de trastornos anímicos y tanto las actividades de resistencia cardiovascular como el fortalecimiento muscular aportan ventajas equivalentes para la psiquis.

“La dosis es la indicada habitualmente por la Organización Mundial de la Salud en el caso del ejercicio físico aeróbico que es llegar a 150 minutos semanales de caminata rápida. Si uno camina rápidamente, sin parar, 30 minutos, bueno, 3 por 5, 15, 30 minutos, 5 veces por semana, es dosis suficiente”.

Además, remarcó la importancia de mantener el tono muscular: “Siempre es bueno hacer actividad física de musculación es decir para aumentar el tono muscular. Esa sería la dosis de la medicación”.

Según el especialista, el estrés y las frustraciones cotidianas generan un estado anímico deprimido que afecta la capacidad de disfrutar y en estos casos vinculados a la emocionalidad vivencial, la respuesta al ejercicio físico es mucho más veloz que en la patología clínica.