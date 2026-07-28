“Mi mamá mató a mi abuela”: el desgarrador recuerdo de Carito Müller sobre su drama familiar y una compleja niñez

A los 16 no podía levantarse de la cama, no tenía ganas de vivir y le dijeron que el psicólogo “era para los locos”. La segunda vez que intentó quitarse la vida terminó en un hospital.

Su mamá era drogadicta, alcohólica y muy violenta con su familia. Uno de sus primeros recuerdos fue cuando la quiso ahorcar con un pañuelo. A los 26 años ya vivió cinco vidas, tiene una hija, otra hija en camino, un casamiento, un divorcio y muchas ganas de vivir.

La joven es influencer y crea contenido digital. En sus redes muestra episodios de su vida cotidiana, momentos sencillos casi todos. Pero también se anima a compartir situaciones complejas que atravesó a lo largo de sus 26 años.

Hace pocos meses publicó un libro. “Esta es mi historia”. Cuenta desde el día que se peleó con una señora en un colectivo a los 19 años hasta hoy que compartió los últimos detalles de su segundo embarazo.

“Una parte que la guardé hasta ahora”:

La influencer relató que empezó a utilizar hace diez años el mundo de las redes. “El año que falleció mi mamá biológica es el año en que empecé a usar un montón las redes sociales, me entretenía, escapaba un poco de lo que me pasaba”.

Y aclaró: “Siempre mostré a mi mamá del corazón como mi mamá. Esto sale a la luz en una pelea de Twitter en el año 2023, una chica que era conocida mía del colegio puso en redes que mi mamá no era mi mamá y que mi mamá biológica estaba internada en un psiquiátrico. Era mentira, mi mamá biológica había fallecido”.

“A los 16 años no tenía ganas de vivir”:

La joven recordó esa etapa de su vida como un momento en el que no tenía ganas de vivir: “No tengo un motivo, no tengo algo que me haga levantarme de la cama”.

“El año que falleció mi mamá biológica me afectó sobremedida, fue el detonante de muchas cosas que venían pasando. Mi papá, mi hermano más grande y yo éramos los tres más involucrados y cuando falleció mi mamá para ellos fue como ‘cerramos el libro, ya está’, confesó.

Y añadió:”Hoy ya pasé todas esas situaciones, me convertí en mamá, mi vida cambió completamente. Tengo dos razones de vivir que son mis hijas, pero recuerdo mucho esa etapa de mi vida”.

“Terminé en un hospital”:

Siguiendo con el relato, la influencer recordó los momentos donde intentó quitarse la vida: “En 2016 fue la primera vez y en 2018 fue la segunda que fue más heavy, terminé internada y se barajó la opción de internarme en un psiquiátrico”.

“Fue fuerte esa vez, después pude salir adelante y empecé terapia. Mi mamá falleció en febrero y el primer intento lo tuve en agosto del 2016, hice terapia y dejé. Después del segundo intento tuve que empezar psicólogo, psiquiatra, medicación, había sido fuerte, no solo para mí, sino para todos”, contó.

“Lo principal es buscar ayuda en profesionales”, afirmó.

“Mi mamá porque era drogadicta, alcohólica y prostituta”:

En otro tramo de la nota, repasó su infancia: “Mis dos familias, la de mi mamá biológica y la de mi papá, eran familias muy humildes. Mi viejo tenía 25 años, nos tenía a mi hermano y a mí, y lo dabas vuelta y no se le caía pelusa del bolsillo”.

Y rememoró una complicada anécdota: “Uno de mis primeros recuerdos de mi mamá fue cuando ella intentó ahorcarme con un pañuelo, ese recuerdo lo tengo grabado”.

“Estaba drogadísima. Yo me acuerdo de la cara de mi mamá con todos los ojos rojos, los pelos, el olor a vino, el calor que hacía ese día. Sentí el colchón cuando mi mamá se tiró porque se movió, me levanté y la vi a ella en cuclillas arriba de la cama con un pañuelo y con el aura que ella tenía cuando estaba en este estado”, detalló.

Y siguió: “Me dijo: ‘vení, vení que te va a quedar lindo en el cuello’. Salí corriendo, mi mamá no me pudo agarrar, agarré la llave y salí en bombacha. A todo esto mi abuela estaba frenando a mi mamá, gritándole, mi abuela tenía miedo”.

“Mi mamá fue hija de desaparecidos de la dictadura”:

Durante el mismo relato, la creadora de contenidos reveló que su mamá terminó siendo una persona psiquiátrica: “Lo que a ella le detonó todo fue enterarse que era adoptada, mi mamá fue hija de desaparecidos de la dictadura”.

“Se enteró a los 13 años y empezó desde ese momento a tratar muy mal a sus papás”, dijo.

Y añadió: “A mis abuelos se la dieron en Lanús, en un hospital, un médico amigo, porque mis abuelos no podían tener hijos. Se la dieron así, sin papeles, sin nada”.

El padre en su vida:

“Mi papá se enteró, cuando yo tenía 17 años, que mi mamá me había querido matar un par de veces. Me quiso ahogar en una pelopincho, me quiso ahorcar con un pañuelo, me quiso acuchillar. A los 17 yo explotaba cada tanto y se lo conté”, recordó la influencer.

Asimismo, contó: “Mi papá sabía lo que era mi vieja, ella levantaba el teléfono y le decía a mi papá: ‘Sergio, vení a buscarlos, no los quiero más’. Mi papá dejaba lo que estaba haciendo, nos buscaba y nos llevaba a la casa de mis otros abuelos, pero cuando mi mamá quería que volviéramos teníamos que volver, porque si a ella se le ocurría ir a hacer una denuncia, mi papá perdía”.

El asesinato de su abuela:

Finalmente, recordó uno de los hechos más traumáticos en su vida: “En 2012 falleció mi abuela, yo ya vivía una vida nueva en San Justo, donde vivo ahora. Mi papá me dijo que mi abuela había fallecido de viejita, yo lloré porque mi abuela era mi vida también y yo no la veía desde los ocho. Y pasó”.

“Yo tengo una prima de mi edad, un día le dije que estaba soñando con mi abuela, que la extrañaba. Mi prima me terminó contando que mi abuela no había fallecido viejita, sino que la había matado mi mamá. Me encontré con esta noticia a los 12 años”, afirmó.

Y siguió: “Ella me dijo que había salido en los noticieros, entré a Internet y empecé a ver todas las notas con detalle, las quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo de mi abuela, que estuvo agonizando dos días en la propiedad, que después estuvo agonizando en el hospital y que falleció en el hospital. Todo esto lo sabía toda mi familia menos yo”.

“Me enteré también que mi mamá estaba presa, seguí esperando que mi papá en algún momento me lo confesara y ese momento no llegó. Me empecé a poner brava en la adolescencia y un día se lo dije. Le dije todo lo que te puedas imaginar”, manifestó.

“Viví cinco vidas, tengo 26”:

Para cerrar, la influencer, madre de una niña y otra en camino, reflexionó: “Un casamiento, un divorcio, una hija, otra hija en camino, escribí un libro, me falta plantar el árbol”.