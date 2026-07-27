La Velada del Año 6: cómo pelearon Gastón Edul, Gero Arias, Angie Velasco, Lit Killah y el homenaje a Gaspi en el evento de Ibai Llanos

El evento deportivo organizado por Ibai Llanos que reúne a distintas figuras del ambiente del streaming, se llevó a cabo en España y estuvo compuesto por diez combates en los que se enfrentaron artistas, periodistas e influencers, intercalados con espectáculos musicales.

En una de ellas, el periodista argentino Gastón Edul cayó con su colega, el español Edu Aguirre. Se pudo ver por YouTube, Twitch, TikTok y todas las redes de Ibai Llanos en forma gratuita.

La Velada del Año se convirtió en uno de los eventos digitales más importantes del mundo y volvió para romper nuevos récords de audiencia. Millones de personas siguieron vivo una propuesta que mezcló boxeo amateur, entretenimiento y figuras de internet en un formato único.

La representación argentina tuvo varios protagonistas. El periodista Gastón Edul frente al español Edu Aguirre, mientras que Angie Velasco enfrentó a la puertorriqueña Alondrissa. Además, el cantante Lit Killah también fue parte de la cartelera en un esperado combate frente a Kidd Keo.

El orden de los combates:

1. La Parce vs. Fabiana Sevillano.

2. Clersss vs. Natalia MX.

3. Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

4. Marta Díaz vs. Tatiana Käer.

5. Viruzz vs. Gero Arias.

6. Alondrissa vs. Angie Velasco.

7. Lit Killah vs. Kidd Keo.

8. Samy Rivers vs. Roro.

9. Plex vs. Fernanfloo.

10. IlloJuan vs. TheGrefg, en el combate estelar.

La Parce ganó la primera pelea:

Por decisión dividida (3 a 2) de los jueces, la streamer colombiana superó a la española Fabiana Sevillano y festejó en el inicio de "La Velada del Año VI". "Luchen por los sueños que los sueños se cumplen", dijo tras el combate.

La segunda pelea tuvo como ganadora a Natalia MX:

Se enfrentaron Clara Merino, una creadora de contenido y streamer española de 24 años, contra la mexicana (26) cuyo contenido se centra principalmente en videojuegos y entretenimiento.

Por decisión unánime de los jueces, la streamer mexicana se impuso a la española Celebró sobre el ring con Imanol Rodríguez, su novio y peleador de UFC.

La salida del Gastón Edul al estadio La Cartuja:

El periodista que cubrió a la Selección Argentina apareció en escena cantando con fuerza el himno argentino y con una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas". Detrás suyo, como parte de su equipo, se pudo ver al streamer de fútbol y fanático de Boca Davoo Xeneize.



Edul no pudo con Edu Aguirre, perdió por puntos y le habló a Messi:

Por decisión dividida (4 a 1) de los jueces, el periodista español se impuso el argentino y terminó celebrando en el tercer combate de "La Velada del Año VI". Volvió a levantar la Copa del Mundo de cara al estadio La Cartuja de Sevilla y festejó emulando a Cristiano Ronaldo.

Edul, por su parte, pidió la revancha el año próximo "sin estar dos años de viaje y con una preparación equitativa", clara referencia a lo que le demandó la cobertura del Mundial 2026.

Además, ratificó que "las Malvinas son argentinas" y le dedicó unas palabras a Leo Messi: "Nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección sin importar si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón".

Cuarta pelea: Marta Díaz vs. Tatiana Käer:

Se enfrentaron la influencer, modelo y empresaria contra la creadora de contenido y tiktoker, ambas de España. Marta Díaz se quedó con la pelea.

La influencer, modelo y empresaria española se impuso por fallo dividido (4 a 1) a su compatriota Tatiana Käer y festejó, entre lágrimas, junto a su equipo. "Solo mi familia, mi equipo y yo sabemos lo que ha costado llegar hasta acá. Gracias a todos", dijo, emocionada.

Combate entre Gero Arias y Viruzz:

El argentino, creador de contenido e influencer fitness, se impuso por decisión unánime de los jueces. Derribó al español en el primer round y lo dominó a lo largo de toda la pelea. "Jake Paul, you are the next", dijo Arias tras el combate y retó al ex boxeador profesional estadounidense.

Homenaje a Gaspi con su familia presente:

Ibai Llanos invitó a subir al escenario a los familiares de Gaspar Prim Díaz, creador de contenido argentino que falleció en un accidente aéreo el pasado 14 de junio.

La que tomó el micrófono fue su madre y luego se proyectó en la pantalla gigante del estadio un emotivo video. "Gaspi, gaspi, gaspi", cantó el público presente. Hubo lágrimas y muchos aplausos.

La sexta pelea: la argentina Angie Velasco contra la puertorriqueña Alondrissa:

Por decisión unánime de los jueces, la creadora de contenido, youtuber y streamer santafesina de 27 años se impuso a la puertorriqueña Alondrissa.

El combate entre Lit Killah vs Kidd Keo:

El trapero argentino sorprendió al español y le ganó con autoridad. En el primer round llegó a mandarlo a la lona. Fue tan clara la victoria que el jurado se la dio en forma unánime, incluyendo el representante local.

Tras la derrota de Edul fueron tres victorias argentinas en La Velada del Año VI, todas con fallo unánime.

Samy Rivers vs Roro:

Fue uno de los duelos más polémicos de la noche, porque ambas estuvieron discutiendo por el uso del casco. Mención especial para Roro: la española ingresó al estadio imitando a la madre de los dragones, con una producción espectacular.

Ganó Roro, con fallo unánime. A pesar de que protagonizaron un combate de mucha paridad, el jurado se lo dio a la española, que llora de la emoción y termina saludando a la mexicana.

Plex vs Fernanfloo:

Otro de los combates más esperados de la noche. Tras el show de Yandel y el anuncio de la séptima edición, es el turno de Plex y Fernanfloo, dos de las grandes figuras del streaming en español.

Ambos buscaron quedarse con una victoria que los acerque a la gloria, en la antesala del combate estelar entre IlloJuan y TheGrefg. Plex se quedó con la victoria.

El combate estelar de La Velada del Año VI:

IlloJuan y TheGrefg se enfrentaron tras una extensa jornada con nueve combates y shows musicales, el evento organizado por Ibai Llanos.

TheGrefg ganó el combate estelar por decisión dividida. Derrotó a IlloJuan con tarjetas 4-1 a su favor, y se quedó con el combate principal de la noche.