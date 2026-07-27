“Buscá trabajo y cumplí como padre”: el descargo de Wanda Nara contra Icardi luego de que la justicia italiana rechazara su demanda millonaria

En las últimas horas y desde Italia, Mauro Icardi recibió una noticia favorable sobre el proceso de divorcio con Wanda Nara. El futbolista eligió sus redes sociales para comunicar la última resolución de la justicia italiana.

“Buongiorno Milano”, escribió al comenzar el texto. “Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de: 250.000€ mensuales para mi ex. 65.000€ para cada una de mis hijas. 100.000€ mensuales por divorcio“.

En este marco, Wanda Nara publicó un fuerte descargo en sus redes sociales. Según se puede leer en la historia de Instagram, por el momento tiene que esperar a la resolución final pero la jueza rechazó el pedido de compensación económica que había hecho la mediática.

“Es lógico, yo tengo trabajo y la otra parte no. Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mi, o en tus vacaciones. Buscá trabajo y cumplí como padre”, expresó Wanda en el posteo que subió al enterarse del fallo.

Además de exponer que Icardi tiene que hacerse cargo de los gastos económicos, Wanda también apuntó contra el futbolista por el robo que sufrieron en los últimos días en su casa de Milán.

Cabe recordar que los ladrones que entraron a la propiedad se llevaron la documentación de Francesca e Isabela, por lo que las nenas todavía no pueden regresar a la Argentina.

“Pensá en tus hijas que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”, dijo la empresaria de cosméticos.

Y continuó: “Qué extraño, ¿no? Parece que las personas que asustaron y traumaron a tus propias hijas te hicieron un favor. Yo tengo pasaporte, ellas no. Es violento negarles su derecho de volver con su familia“.

Qué más dijo Icardi:

El delantero explicitó las cifras que formaron parte del pedido judicial de su ex pareja en el proceso de divorcio, sumas que, según el fallo de este lunes, la justicia italiana terminó por rechazar.

“La jueza el 1 de Junio de 2026 RECHAZÓ esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución”, continuó en su descargo.

Asimismo, Icardi detalló el paso siguiente: “Hoy 27 de Julio de 2026 la decisión de la justicia Italiana fue bien clara: LA DECLARARON INADMISIBLE. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos.” El futbolista celebró el resultado judicial y remarcó que, según la justicia de ese país, no prosperaron los pedidos de su ex esposa.

Para finalizar, Icardi aclaró: “Falta el último paso para la sentencia final de Divorcio. Qué bueno que la justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia.” El texto, publicado en sus historias de Instagram, incluyó emojis de celebración, en señal de alivio tras una etapa cargada de conflicto legal y mediático.

Más detalles de la causa:

La presentación ante la justicia italiana incluyó argumentos detallados sobre su situación personal y profesional. Alegó que, si bien ya trabajaba en el mundo del espectáculo en Argentina antes de su relación con Icardi, tras casarse y con el nacimiento de sus hijas, debió interrumpir su carrera para dedicarse al cuidado de la familia y apoyar la trayectoria futbolística de su marido.

Nara remarcó que nunca dejó a sus hijas bajo el cuidado exclusivo de Icardi y que solo se ausentó por períodos breves por compromisos laborales. Además, refutó la versión de Icardi sobre las causas y el final de la relación, al afirmar que la ruptura fue consecuencia de una infidelidad de él ocurrida en 2021 y que la convivencia posterior se mantuvo solo para proteger a las hijas.

Según consta en la documentación judicial a la que tuvo acceso la prensa, Nara comunicó a Icardi su decisión de separarse y permanecer en Argentina al cierre de las vacaciones de verano de 2024, y subrayó que fueron las propias hijas quienes eligieron quedarse con ella en ese país.

El 1 de junio de 2026, la jueza a cargo del proceso rechazó la totalidad de los reclamos económicos presentados por Wanda Nara. En su fallo, consideró inadmisibles las cifras solicitadas tanto para sí misma como para sus hijas y la pensión compensatoria por divorcio. Esta decisión fue recurrida por la parte demandante, que buscó revertir el resultado a través de una apelación.

El 27 de julio de 2026, la justicia italiana se pronunció nuevamente al respecto. Según la versión de Mauro Icardi, ese día el tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por Nara, lo que cerró el camino a cualquier nuevo reclamo económico en el proceso de divorcio.

El delantero celebró públicamente esta resolución, interpretándola como un respaldo a su postura y un cierre definitivo para los pedidos económicos elevados por su ex pareja.

En este punto, la justicia italiana dejó en claro que no daría curso a las demandas originales ni a eventuales recursos pendientes sobre las sumas reclamadas por Nara, quedando solo pendiente el paso final para dictar la sentencia definitiva de divorcio.