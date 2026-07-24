Evangelina Anderson celebró su primer cumpleaños separada de Demichelis: la confesión en medio de los festejos

En pleno verano europeo, Evangelina Anderson eligió para su cumpleaños el lugar que la tiene instalada desde hace semanas: Marbella, la ciudad de la costa española.

Fue su hogar durante años, espacio donde construyó su vida junto a Martín Demichelis y donde sus tres hijos —Bastian, Lola y Emma— crecieron.

La ex Master Chef y empresaria viene recorriendo el Mediterráneo desde hace semanas. Cerdeña y Turquía fueron las paradas previas, y cada etapa quedó registrada en sus redes sociales con fotos y videos que sus seguidores siguieron de cerca. Marbella, sin embargo, es otra cosa: es el regreso a un territorio conocido, cargado de momentos especiales.

Para compartir el momento festivo, Anderson eligió un almuerzo al aire libre en un restaurante con vista directa al Mediterráneo. Las palmeras, las sombrillas blancas y el azul del mar de fondo le dieron forma el escenario que ella misma documentó en sus redes sociales.

En el video que compartió apareció sentada a la mesa con una corona dorada que llevaba inscripta la leyenda “Feliz Cumpleaños” y anteojos de sol de marco fino. Frente a ella, una porción de cheesecake con una vela encendida lista para soplar.

En otra toma, sostenía en cada mano lo que parecían ser bengalas o fuegos de artificio de mesa, con el mismo look y la corona puesta, rodeada de flores y con el mar de fondo.

Festejo familiar:

La celebración fue en familia. Evangelina estuvo rodeada por sus tres hermanas, dos de sus tres hijos y sus padres, una reunión que en esta ocasión coincidió con su día.

Quien no estuvo en las imágenes del festejo pero sí se hizo presente fue su hija Lola De Michelis. Desde su propia cuenta de Instagram, la joven publicó una historia con tres fotos que recorrieron distintos momentos de su historia con su madre.

La primera imagen mostró a Evangelina recostada junto a un bebé recién nacido, en una postal íntima de sus primeros días como madre. La segunda, una foto de cuando Lola era pequeña: las dos juntas, mejilla con mejilla, con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila.

La tercera las capturó a ambas en un evento, rubias y sonrientes, con la complicidad de dos personas que se conocen bien.

“Más no puedo pedir”:

Desde Marbella, Evangelina se conectó en vivo con un canal de televisión que la tiene como panelista.

Anderson contó cómo arrancó la mañana: se despertó y encontró a su padre tomando mate afuera. Se sentó con él, y poco después llegaron sus hijas con globos y regalos. “Estoy acá con toda mi familia, así que estoy disfrutando mucho, más no puedo pedir”, dijo.

Fue en ese momento que la modelo confesó: “Me deprime un poco cumplir años”. Pero aclaró que siempre lo festeja rodeada de su familia, y que sus hijos son los primeros en querer celebrar.

“Hoy me desperté y digo: qué bendición despertarme con mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hijos”, sumó.

Su estado sentimental:

En otro tramo de la nota, uno de los panelistas le preguntó si estaba siendo encarada por alguien, y Evangelina fue clara: “Nada de nada”. Explicó que tras veinte años de relación con Demichelis no rehízo su vida en pareja.

“Me conozco más a mí, sé más lo que me gusta, es estar conmigo”, dijo, y remató: “Por eso estoy sola”.

Cuando el panel intentó construirle un perfil del candidato ideal, ella puso algunos parámetros: que trabaje, que tenga entre veintitantos y cuarenta años, que no le moleste tener hijos —de hecho, prefiere que los tenga y que los quiera— y que sea espiritual.

“No tengo problema en mantener a alguien”, aclaró, aunque reconoció que después de dos décadas junto a la misma persona, hoy prioriza conocerse a sí misma antes que pensar en lo que quiere otra persona.