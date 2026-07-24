Ola de bloqueos en cuentas de WhatsApp: por qué pasa, qué hacer y cómo mejorar su seguridad

WhatsApp volvió a encender las alarmas ya que en los últimos días se multiplicaron los reportes de suspensiones repentinas en la aplicación de mensajería.

La plataforma reforzó sus advertencias contra el uso de versiones modificadas de la aplicación y de programas desarrollados por terceros.

La empresa recordó públicamente que esta práctica viola directamente las Condiciones del Servicio y puede derivar en sanciones que van desde una suspensión temporal hasta el bloqueo permanente del número registrado.

La advertencia está dirigida especialmente a quienes instalan aplicaciones alternativas para acceder a funciones que todavía no forman parte de la versión oficial: más opciones de personalización, herramientas avanzadas de privacidad, la posibilidad de ocultar estados de conexión o programar el envío de mensajes.

Las redes sociales se inundaron de quejas de personas que, de un momento a otro y sin previo aviso, recibieron el cartel: “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”.

Según el especialista Julio Ernesto López, también “sucede porque WhatsApp detecta que muchos WhatsApp están conectados desde la misma IP (Wifi del canal o redacción)”.

Otros de los potenciales motivos, como trascendió en distintos medios de comunicación, es el hecho de chatear con múltiples contactos sin tenerlos agendados. Eso podría ser interpretado por la plataforma como “spam”.

El bucle de revisión:

El sistema indica que la revisión tarda un promedio de 24 horas, lapso durante el cual no se puede usar la cuenta. La única solución es esperar el veredicto oficial.

Y cuando se restaura, hay que desinstalar cualquier app alternativa y usar únicamente la versión oficial de la Play Store o App Store para evitar un bloqueo permanente.

Sin embargo, según trascendió, muchos usuarios denuncian en foros que cuando envían la solicitud de revisión, Meta les devuelve la cuenta a las pocas horas, pero al rato el sistema los vuelve a bloquear automáticamente, impidiéndoles trabajar o comunicarse con normalidad.

Qué hacer si estás afectado:

Si aparece el mensaje de bloqueo, no hay que desinstalar la aplicación original. Hay que tocar directamente el botón “Solicitar revisión” dentro de la app. Completar el proceso nativo es la forma más rápida de que un humano verifique el error del sistema.

Si hay alguna función extra no oficial, se debe eliminar por completo. Es que el algoritmo volverá a escanear el dispositivo (celular) al reactivar la cuenta.

La mayoría de los reportes por falsos positivos se están solucionando de forma automática en un plazo de un día completo.

"Es clave que pongas la clave":

La ONG Grooming Argentina, lanzó una campaña para concientizar sobre la nueva función de nombres de usuario de WhatsApp.

Al permitir el contacto sin revelar el número de teléfono, esta actualización abre la puerta a nuevos riesgos de acoso digital, por lo que se vuelve fundamental activar el código de seguridad o verificación en dos pasos para proteger las cuentas de niñas, niños y adolescentes.

“Si esta herramienta no se configura de forma segura, puede abrir la puerta a nuevos riesgos de contacto por parte de desconocidos, especialmente para niñas, niños y adolescentes”, explicó el fundador de la ONG, Hernán Navarro.

Configurar la "Clave de Nombre de Usuario" (Filtro Anti-Desconocidos):

Esta es la medida central de la campaña "Es clave que pongas la clave". Sirve para que nadie te contacte a través de tu alias a menos que conozca un código numérico adicional que vos definas:

1. Abrí WhatsApp e ingresá a Ajustes (o Configuración).

2. Seleccioná la opción Cuenta y luego tocá en Nombre de usuario.

3. Reservá el alias de preferencia.

4. Justo debajo del nombre, habilitá la función Clave de nombre de usuario (o "Contactarme por nombre de usuario").

5. Elegí un código numérico. Compartí este código únicamente con las personas que desees que te agreguen por esa vía.