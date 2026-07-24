“Es el mejor de la historia”: Tom Holland contó cómo fue conocer a Messi y por qué lo inspira hace años

A casi un mes de sorprender al mundo al protagonizar el tráiler de la nueva película de Spider-Man junto a Lionel Messi, Tom Holland dio detalles sobre la grabación y expresó su agradecimiento por la participación del capitán de la Selección Argentina.

“Siempre me pareció alguien muy inspirador”, aseguró Holland al referirse a Messi. El actor explicó que la participación del futbolista en la campaña publicitaria lo llenó de agradecimiento: “Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”.

En este sentido, Holland manifestó que ese gesto de Messi, al sumarse a una acción fuera de su ámbito habitual, tuvo un impacto positivo en el equipo y en la percepción global de la película.

“Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”, explicó el actor.

“El mejor de toda la historia”:

Además, el protagonista de la película compartió una conexión personal con el futbolista a partir de las características físicas que comparten.

“Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador”, señaló el actor durante una entrevista.

También reconoció que ha admirado a Messi “por muchísimo tiempo” y valoró su capacidad para superar obstáculos y alcanzar la cima del fútbol mundial.

“Spider-Man: Un nuevo día":

La escena de la publicidad, que circuló ampliamente en las últimas semanas, muestra a Tom Holland en la piel de Peter Parker. Al abrir una puerta, el personaje se encuentra cara a cara con Messi, quien parece estar buscando al verdadero Spider-Man.

La reacción de sorpresa de Holland instala el tono humorístico del spot, pensado para viralizarse rápidamente en plataformas sociales. Luego, el propio Spider-Man aparece y aborda a Messi con una pregunta: “¿Le tienes miedo a las alturas?”. Messi, sin comprender, responde: “¿Cómo?”.

En la siguiente secuencia, Spider-Man lo lleva por los aires de Nueva York usando sus telarañas, mientras el futbolista grita impresionado.

Otra parte del spot muestra a Holland hablando por teléfono dentro de un bar. Al ver que Messi entra al lugar, interrumpe la llamada apresuradamente: “Me tengo que ir, me tengo que ir”. Luego se produce el siguiente diálogo:

—¿Eres Messi? —pregunta Holland. —Sí —responde el argentino. —¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a Spiderman? —insiste el actor. —Sí —afirma Messi.

Holland corre a ponerse el traje y regresa con el atuendo del superhéroe. “¿Le tienes miedo a las alturas?”, vuelve a consultar. Messi, desconcertado, pregunta: “¿Cómo?”. La escena culmina con ambos sobrevolando la ciudad de Nueva York, mientras el capitán de la Selección argentina se aferra al Hombre Araña.

Spider-Man: Brand New Day significa el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras los acontecimientos narrados en Spider-Man: No Way Home.

La trama muestra a un Peter Parker en un momento de reconstrucción, luego de que el mundo olvidara su identidad, y frente a nuevos desafíos como superhéroe. La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton y el elenco lo completan Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando.