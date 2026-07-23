Wanda Nara lanzó un llamativo curso online: cuánto cuesta y de qué se trata la propuesta

En medio de la polémica por el robo en su casa de campo y la guerra legal que continúa con su ex pareja, Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de un curso online que lleva su nombre, “Academia Wanda”.

Tal como compartió la conductora, el objetivo es compartir el método que, según ella, le permitió convertir su nombre en su “activo más rentable” y alcanzar la independencia personal y financiera.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, la empresaria presentó el proyecto con un mensaje que apunta especialmente al público femenino, promoviendo la autonomía y el desarrollo de la autoestima.

El anuncio se realizó mediante un video donde Wanda aparece mirando a cámara, sin maquillaje y con un tono íntimo, generando un ambiente íntimo con sus seguidores.

La empresaria explicó que el curso es el resultado de “muchos años de crear y de formar esto que, dentro de muy poquito, van a tener a disposición”. Aseguró que la iniciativa representa para ella un logro de largo recorrido, incluso equiparable simbólicamente al nacimiento de un hijo.

Más detalles de la propuesta:

La esencia del curso radica en brindar herramientas para fomentar la independencia y la autoconfianza.

“Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres... herramientas para crear, para creer en ustedes mismas, para crear lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran”, explicó Wanda.

Esta declaración refleja el núcleo de la propuesta: la formación de una identidad personal y profesional autónoma, capaz de generar resultados tangibles y sostenibles en el tiempo.

Para la mediática, el valor diferencial del curso está en el método que desarrolló durante su carrera. Explicó que su experiencia personal, con aciertos y dificultades, fue el motor principal para estructurar los contenidos.

El curso promete ofrecer “todo lo que me llevó a lograr lo que yo quise y cómo ustedes van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que nunca depender de nadie, para que puedan cumplir sus sueños y para que amen su vida”.

La confianza personal:

Wanda remarcó también que el aprendizaje se fundamenta en la confianza personal y en la convicción de que los sueños y proyectos pueden materializarse con trabajo y perseverancia.

“Para no depender de nadie tenés que creer en vos misma, creer en que todo lo que vos soñás, proyectás, lo podés lograr y sobre todo lo podés hacer y de eso vivir y tener frutos”.

El curso está especialmente dirigido a mujeres que buscan herramientas para superar bloqueos y temores frecuentes en el camino hacia la independencia.

Según la conductora, la formación incluye respuestas a las preguntas y conflictos más habituales, basadas en su experiencia directa. La promesa es que quienes completen el curso “se van a sentir una persona diferente”, con la capacidad de enfrentar situaciones adversas y transformar su realidad.

“Van a poder tener todas las herramientas que necesiten. Yo entiendo que a veces pasamos por un montón de situaciones que nos da miedo, que nos enfrentamos a un montón de situaciones. Bueno, van a tener las preguntas, las respuestas que se hacen, los conflictos, todo, todo resuelto en este curso”, detalló.

El proceso de creación y su costo:

La conductora aseguró que el curso es resultado de un proceso de prueba y ajuste continuo. Declaró haberlo realizado personalmente en varias ocasiones, incluso terminándolo y comenzándolo de nuevo, para experimentar en primera persona lo que sentirían los futuros participantes.

Tiene un costo único de cien mil pesos argentinos o 67 dólares y consta de diez módulos narrados por la empresaria.

Las expectativas generadas por el lanzamiento incluyen no solo la transmisión de conocimientos y experiencias, sino también la promesa de una transformación personal significativa.

Según la empresaria, quienes concluyan la formación podrán percibir un cambio concreto: “Cuando terminen el curso, les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente. Esa persona que hace rato están buscando. Si estás bloqueada, vas a conocer también por todas las dificultades que yo pasé. A veces es fácil ver el resultado, pero yo te voy a enseñar a llegar a ese resultado”.