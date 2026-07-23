Colapinto vuelve a correr el fin de semana en el Gran Premio de Hungría y Paul Aron lo reemplazará en la primera práctica

La Fórmula 1 continúa con su calendario anual y es el turno del Gran Premio de Hungría, luego de lo que fue el triunfo de Kimi Antonelli y el 10° puesto de Franco Colapinto en Spa-Francorchamps.

En la undécima fecha de la temporada, el argentino tendrá una nueva chance de seguir sumando puntos en el Hungaroring.

En esta oportunidad, habrá una modificación en la actividad inicial de Alpine. Paul Aron, piloto de reserva de la escudería, ocupará el lugar de Franco Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos libres.

El cambio será únicamente para la Práctica Libre 1 y el argentino regresará al monoplaza a partir de la segunda tanda del viernes.

La normativa en torno al cambio:

La presencia de Aron en el auto, según trascendió, no está vinculada con el rendimiento de Colapinto ni supone una modificación en la alineación de Alpine para el resto del fin de semana. La escudería utilizará una de las sesiones previstas por el reglamento deportivo de la Fórmula 1 para darle rodaje al joven piloto estonio.

La normativa exige que todos los equipos cedan sus monoplazas titulares a pilotos novatos en una cantidad determinada de entrenamientos libres durante la temporada.

El objetivo es ofrecerles experiencia en pista y favorecer el desarrollo de nuevos talentos dentro de la categoría. Alpine eligió el circuito de Hungaroring para cumplir con esa obligación y evaluar a uno de los integrantes de su programa de formación.

Aron se desempeña como piloto de reserva de la estructura y forma parte del proyecto de desarrollo de Alpine. En Hungría tendrá la posibilidad de sumar kilómetros al volante del monoplaza durante una sesión oficial y de colaborar con la recolección de datos. Para el estonio será una oportunidad de mostrar sus condiciones en un escenario particularmente exigente.

Los horarios y el cronograma del GP de Hungría de la F1:

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00

Cómo es el circuito del GP de Hungría:

El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar. Conocido como el 'Mónaco sin barreras', debido a su similitud con el Circuito de Montecarlo, es un trazado que exige al máximo tanto los neumáticos como los frenos y en el que la carga aerodinámica de los monoplazas cobra un papel crucial.

Longitud: 4.381 km

Vueltas: 70

Curvas: 14

Récord de vuelta: 1:17.103 - Max Verstappen (2019)