“Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”: la revelación de Juli Poggio y Daniela Celis con Pampita

La edición 2022 de Gran Hermano creó una amistad que perdura hasta hoy en día entre Julieta Poggio y Daniela Celis. Hoy, las dos mediáticas mantienen un vínculo que se fortaleció con el tiempo y que incluye a la familia: Juli es madrina de una de las gemelas de Daniela.

Julieta Poggio se presenta como actriz, cantante, bailarina y empresaria, con una trayectoria que se inició en la infancia. Su primer papel relevante en cine llegó a los 7 años con la película “Papá por un día”, junto a Nicolás Cabré y Luisana Lopilato. A lo largo de los años, Poggio optó por el modelaje y participó en proyectos televisivos como “Consentidos”.

Por otro lado, impulsó emprendimientos propios, como su cafetería que administra en Pilar junto a sus padres, y una línea de maquillaje. En la actualidad, se desempeña como co-conductora en el programa “Popstars”.

Por su parte, Daniela Celis González, conocida como “Pestañela”, nació en Moreno, fue reconocida como una de las “100 personalidades del año” por una revista argentina y desarrolló una carrera en los medios y el streaming.

Tras el reality, Celis formó una familia junto a Thiago Medina, también ex participante de Gran Hermano, con quien tuvo gemelas, aunque actualmente están separados. Durante su infancia atravesó situaciones de vulnerabilidad y sufrió bullying por su entorno y apariencia.

¿Hombres o mujeres?

Durante la entrevista, Poggio compartió sus preferencias sexuales y reveló: “Antes decía ‘quiero ser esa mujer’, pero ¿para qué ser ella, si podés gustar de ella?”.

Y agregó: “Me gustan más los hombres, pero hay que probar todo para mí”.

“Las mujeres tienen algo que es como que ya te conocés, ¿viste? No vas a hacer algo que hace un hombre, que te la baja, o decir un comentario que no va. Nos producimos, nos ponemos lindas. Es como que tienen un encanto las mujeres”, explicó.

Por su parte, Daniela compartió su postura: “Yo nunca estuve con una mujer, pero tampoco lo descarto... De hecho, hace poquito empecé a hablar con una chica y le decía: ‘Juli, no sabés lo que me pasó. No sé cómo contestar, no sé cómo encarar, no sé qué hacer’. Me intimidé y dejé de contestar”.

“Yo soy de hacer más locuritas”:

En la misma línea, Poggio contó cómo lleva la relación abierta con su novio: “Es una relación en donde no nos mentimos, donde somos muy sinceros y donde vivimos como más libremente la sexualidad con la edad que tenemos”.

“Yo también, estando de novia, como que descubrí una parte mía que él me permitió explorar también. Porque yo soy así, muy libre, muy abierta a un montón de cosas”, sumó.

Y afirmó: “Yo soy más loquita, de hacer más locuritas. Mi frase es ‘La vida es una’”.

“Mi corazón ya tiene una persona en ese lugar. Entonces yo no busco en otra persona un abrazo, un cariño, una contención, que me digan cosas lindas. Simplemente me divierto y para hablar profundamente, lo tengo a mi novio y no busco otra persona que ocupe ese lugar”, detalló Julieta.

“Yo siento que impongo un poco”:

En otro tramo de la entrevista, Daniela compartió cómo encara sus vínculos: “No sé si es por mi personalidad o por lo que llevo atrás, mi ex. Hace poquito estuve con alguien y cuando cerré esa relación de repente se abrieron un montón de puertas. Dije: ‘¡Apa!, ¿qué pasó?’. También se den cuenta de que quizás no quiero nada serio con nadie sino chonguear, como se dice ahora, pasar el tiempo con alguien”.

“¿Qué sabes si realmente te quiere o no te quiere? ¿Si quiere numeritos, si de repente quiere que lo arrobes en una historia? ¡Es muy difícil, chicas!”, reflexionó Celis.

La presión frente al espejo:

Daniela habló también sobre cómo vive la mirada de los demás y la propia sobre su cuerpo: “Yo siento que me juzgo mucho a mí misma, sí, sí. Aprendí que soy así, la gente me conoció así también y tampoco voy a cambiarme la cara o algo para gustar. Si lo hago es porque yo quiero o me siento más cómoda, pero aún no pasó”.

Y Julieta hizo su aporte: “¡Yo me re amo! Me trato con mucho cariño. Cada día me levanto y me pongo un outfit que me gusta, que me hace sentir bien. Me gusta mi personalidad, como que banco mucho como soy”.

Y sumó: “Tengo mucho amor propio. Mírense y digan: “Qué lindo que te queda eso, qué hermoso que tenés el pelo, qué buena semana tuviste”. No normalizar todas las cosas increíbles que me pasan en la vida, las oportunidades”.

Por otro lado, Dani mencionó: “Cuando vamos a un lado juntas no sabemos cómo puede terminar. Fuimos canceladas en un montón de lugares porque decimos cosas de más”.

“Había hablado de la parte de cuerpo masculino... ¡y de tamaños no se debe hablar!”, añadió.

Y Julieta remató: “Sí, pasa que cuando estamos juntas nos quemamos un poquito, ¿viste?”.