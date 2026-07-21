Los 5 imperdibles de Mar del Plata

Mar del Plata está lista todo el año para recibir tanto a quienes la eligen por primera vez para hacerse una escapada como a aquellos que siempre deciden volver. No importa de cuántos días sea la estadía o qué se elija hacer: siempre hay algo nuevo para descubrir y un pendiente para tachar de la lista. Por eso, hoy proponemos 5 imperdibles para visitar en la ciudad.

1. Recorrer las playas y la costa

¿Playa todo el año? ¡Playa todo el año! No importa el clima, siempre hay un lugar dentro de los días en la ciudad para bajar a la arena, caminar por la orilla del mar y ¿por qué no?, tomarse unos mates disfrutando de la brisa marina en la cara.

De norte a sur, en los 47 kilómetros de costa marplatense se encuentran playas de todos los estilos. Pero claro que quienes decidan no bajar a la playa, igualmente pueden disfrutar de la cercanía del mar caminando por la extensa costa que regala increíbles vistas en todos sus puntos cardinales.

2. Disfrutar de la gastronomía

Abarcando todos los paladares, Mar del Plata se destaca por sus platos de pescados y mariscos, carnes acompañadas con verduras y hortalizas cultivadas en la zona, medialunas, churros, tradicionales alfajores marplatenses, helados artesanales y mucho, pero mucho más.

Por supuesto, la gastronomía se disfruta más si está acompañada de alguna de las múltiples opciones de cerveza o gin artesanales marplatenses.

3. Visitar la Laguna y Sierra de los Padres

Esta es una zona que invita a desconectarse del celular y conectarse con la naturaleza a través de sus espectaculares paisajes. Al transitar la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 12, se llega a la entrada principal de Laguna de los Padres: un lugar perfecto para descansar mientras se disfruta de unos ricos mates observando sus aguas tranquilas, rodeadas de bosques de araucarias y montes de eucalipto.

Retomando la RN 226, al llegar a la altura del kilómetro 16, se encuentra hacia la izquierda el acceso a Sierra de los Padres: otro lugar increíble con magníficos paisajes de terrenos quebrados y serranías de una belleza única, acompañados de lugares turísticos y recreativos para disfrutar de un día espectacular en familia, ¡o con amigos!

4. Pasear por los Shoppings y Centros Comerciales

El Paseo Aldrey y el Shopping Los Gallegos son los elegidos cuando el clima invita a refugiarse en lugares cerrados: una excelente combinación entre gastronomía, compras y salas de cine.

A ellos se les suman los Paseos Comerciales de calle Güemes, Avenida Juan B. Justo, San Juan, Microcentro y Avenida Constitución: ¡ideales para comprar recuerdos de Mar del Plata!

5. Conocer Chapadmalal

¡Un point imperdible! Ubicado al sur de la ciudad, es un lugar paradisíaco con dunas, mar y acantilados, que asegura una desconexión total.

A solo 20 minutos de Mar del Plata, “Chapa” se posiciona como una de las zonas turísticas más top de Argentina y ofrece distintas opciones de alojamientos, playas, gastronomía y servicios que se fusionan con el contacto directo con la naturaleza y la inmensidad del mar.

Además, es un lugar donde pueden realizarse deportes como surf, trekking, running, pesca deportiva, golf, cabalgatas y parapente.

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