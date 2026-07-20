Tres personas armadas entraron a robar a la casa de Wanda Nara en Milán: la determinante decisión de la conductora

En medio de la final mundialista entre Argentina y España, Wanda Nara denunció personas entraron a robar su casa de campo en Milán mientras ella asistía al partido en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

La empresaria y conductora, que había viajado desde Italia el día anterior para no perderse la definición deportiva, dio la noticia a través de su Instagram, apenas finalizado el partido que consagró a la selección europea.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, escribió Nara en sus redes.

De acuerdo al relato de la empresaria, sus hijos —que quedaron al cuidado de su madre, Nora Colosimo— “están bien a pesar del gran susto”. La presencia de Nora fue determinante: fue ella quien alertó a Wanda sobre el ingreso de los ladrones, lo que le permitió retirarse antes del evento en el que trabajaba para una marca.

La policía, según trascendió, se hizo presente en la propiedad y al cierre de la publicación seguía en el lugar custodiando a los menores.

Qué se robaron:

Entre los daños del robo, Nara precisó que los delincuentes se llevaron documentos de la familia. Junto a Maxi López, ex futbolista y padre de sus hijos mayores -que también está en Estados Unidos trabajando- rápidamente comenzaron las gestiones para regresar a Italia para regularizar la situación.

La palabra de Maxi López:

El ex jugador también se refirió al asunto en sus redes. A través de sus historias de Instagram, confirmó que tres ladrones entraron a la casa de Wanda Nara en Italia mientras sus hijos estaban adentro, en medio de la final del Mundial.

“Los nenes están todos bien gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos”, escribió López, y agregó que Wanda “está haciendo lo mismo para estar todos allá”.

Al cierre, fue directo: “Muchas gracias a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta llegando a la casa y a todos ustedes por los mensajes”.

La propiedad afectada es la misma en la que Wanda había pasado los días previos junto a sus hijos. Apenas dos días antes del robo, el 17 de julio, la empresaria había compartido imágenes de la estadía en esa casa ubicada en Galliate, un municipio del Piamonte a unos 40 kilómetros de Milán.

Las fotos mostraban a los chicos en la pileta, recorriendo el jardín en monopatín y dibujando en la mesa de madera de la cocina, con Nora presente en todo momento. Fue desde esa misma propiedad que Wanda partió sola hacia Nueva York el sábado, dejando a sus hijos al cuidado de su madre, para llegar a tiempo a la final.