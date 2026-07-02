"Es la peor anécdota que nos tocó vivir en nuestra vida": los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta hablaron tras ser liberados en Miami

Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta explicaron mediante un video publicado en las redes sociales, sus versiones sobre cómo fueron detenidos en Miami al intentar entrar a un partido del Mundial 2026 y aseguraron: “No nos colamos al estadio”.



Los jóvenes afirmaron que no intentaron entrar de forma ilegal al partido entre Colombia y Portugal, sino que contaban con un pase oficial que fue inhabilitado sin notificación previa, y denunciaron agresiones físicas y psicológicas en la prisión a la que fueron trasladados.



“Sin exagerar, es la peor anécdota que nos tocó vivir en nuestra vida. Cuando salimos de todo este calvario nos enteramos que estaban diciendo miles y miles de mentiras. Fue algo increíble. Vamos a contar cómo funciona una cárcel en Estados Unidos, donde literalmente te torturan desde que entras hasta que salís”, expresaron los jóvenes.



Los imputados señalaron que viajaron con autorizaciones formales entregadas por un medio periodístico local. “Nosotros no nos colamos” afirmó.



Y agregó: “Vinimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA”.



“Eso nos dejaba asistir a todos los partidos que se hicieran en México y Estados Unidos del Mundial. Antes habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Esa licencia nos habilitaba incluso a ir a la final”, explicaron.



"Nadie nos avisó":



“Nadie nos avisó, fuimos pensando que podíamos ir como si nada”, indicaron. Los jóvenes también negaron haber evadido tres puestos de control preventivos antes de ser interceptados en el cuarto anillo de seguridad, algo de lo que se los acusó en algunas reconstrucciones.



Especificaron que las primeras postas no realizaban escaneos de documentación y que la verificación fallida saltó recién en la última instancia.



Asimismo, expresaron: “No es cierto que los burlamos. Nos dejaron pasar porque el carnet era original. Pero en el cuarto molinete sí nos escanearon y ahí aparecieron nuestras caras en rojo, como si la licencia estuviese caducada”.



El arresto:



De acuerdo con el relato de Perrotta, las autoridades policiales los apartaron de la fila mientras un grupo de ciudadanos colombianos sí intentaba ingresar de forma irregular.



“En ese momento, nos agarraron y nos dijeron que nos queríamos colar. Ahí, un oficial nos marcó que nos quedemos en un costado que iban a resolver nuestra situación. A los cinco minutos, vino un policía y nos avisó que estábamos arrestados”, manifestó.



“Cuando estábamos en el patrullero, les pedí explicaciones y nos dijeron que no hablaban español. Después les hablé en inglés y me ignoraron. Es increíble la discriminación a los latinos que se vive en ese país, sin excepción. Para ellos no sos una persona”, denunció el youtuber.



Finalmente, desde la cárcel les comunicaron que sus allegados habían pagado el dinero fijado para la excarcelación, aunque la validación bancaria iba a tardar 24 horas. Aseguraron que, durante su estadía, sufrieron maltratos por parte de los guardias. Perrotta incluso afirmó que sufrió agresiones de carácter físico, verbal y psicológico.



La recomendación a sus seguidores:



Tras recuperar la libertad, los youtubers aconsejaron a sus seguidores: “No se intenten colar, no hagan nada raro. Te meten preso. Nosotros ni siquiera lo quisimos hacer y nos pasó todo esto. Encima ahora tienen de foco a los colombianos y a los argentinos. No es joda”, concluyó Mármol.



Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta:



Patricio “Pato” Perrotta, de 26 años, fue el primero en abrirse camino en el mundo del streaming y la creación de contenido. Durante años generó una comunidad ligada a los videojuegos y los desafíos en internet, hasta que su carrera dio un giro cuando comenzó a colaborar con Benicio “Beni” Mármol.



Con un estilo espontáneo, descontracturado y basado en la amistad que los une, rápidamente se convirtieron en una de las duplas más populares de YouTube.



Mármol, de 20 años y oriundo de Lanús, suele ser el encargado de aportar las dosis más altas de humor y caos en los videos. Su personalidad extrovertida y sus ocurrencias lo transformaron en una de las figuras más queridas por sus seguidores.



Con el paso de los años, la dupla sumó a un tercer integrante: “Bisicleta”, un joven uruguayo que terminó convirtiéndose en una pieza clave del grupo. Así nació uno de los tríos más exitosos de la plataforma.