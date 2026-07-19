Rescataron a 30 personas varadas por el intenso temporal de nieve en la alta montaña

Efectivos de la Gendarmería Nacional rescataron y evacuaron a 30 turistas y pobladores que habían quedado aislados por el intenso temporal de nieve que afecta la zona de alta montaña de Mendoza, en un operativo desplegado sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 7.

El procedimiento comenzó el viernes, cuando personal del Escuadrón 27 "Uspallata" y del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) tomó conocimiento de la presencia de personas varadas como consecuencia de las severas inclemencias climáticas y la importante acumulación de nieve que impedía el tránsito seguro por el corredor internacional.

Frente a la emergencia, los gendarmes activaron un operativo de rescate con un vehículo técnico especializado Hägglunds, de doble oruga y preparado para desplazarse en terrenos nevados y bajo temperaturas extremas.

En una primera intervención, los efectivos llegaron hasta el kilómetro 1210 de la Ruta Nacional 7, donde localizaron a siete ciudadanos argentinos que permanecían expuestos a las bajas temperaturas y les brindaron asistencia primaria.

Las tareas continuaron durante las horas siguientes en distintos puntos del sector cordillerano, donde la fuerza logró evacuar de manera segura a un total de 30 personas, entre turistas y pobladores que habían quedado aislados por el temporal.

Una vez completado el operativo, todos los rescatados fueron trasladados hasta la localidad de Uspallata, donde recibieron resguardo y asistencia médica preventiva, sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad.