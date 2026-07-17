"Sé lo que es que te traicionen y estar solo": Alejandro Lerner sobre las dificultades de la profesión, la rebeldía y la superación

El reconocido músico y compositor Alejandro Lerner pasó por los estudios de Vorterix para protagonizar un profundo mano a mano con Mario Pergolini.

En una atmósfera distendida que invitó a la reflexión, el artista se despojó de los discursos prearmados y recorrió los hitos, dolores y pasiones que forjaron su camino en la música popular.

Lejos de idealizar las el éxito, Lerner abrió su corazón al hablar sobre los momentos de oscuridad, desilusión y desamparo que debió atravesar dentro de la industria artística.

Con absoluta honestidad, dejó una de las confesiones más potentes de la jornada: "Sé lo que es que te traicionen y estar solo". Sin embargo, explicó que esas cicatrices terminaron consolidando su resiliencia y su identidad sobre los escenarios.

La rebeldía:

En sintonía con ese espíritu indomable que lo caracteriza desde sus inicios, el autor de clásicos remarcó el origen de su postura ante la vida y el arte al asegurar: "Yo nací rebelde".

El artista definió su carrera desde sus inicios como un acto de rebeldía constante contra los estereotipos y las expectativas impuestas en la industria musical. El músico destacó la importancia de su actitud contestataria, marcada por la necesidad de diferenciarse, especialmente en el contexto de la posdictadura argentina.

Esa misma rebeldía fue la que lo impulsó a jugársela por entero por su pasión, clausurando de raíz cualquier otra alternativa laboral o profesional: "No tenía un plan B, ni lo tengo", sentenció con firmeza.

"Muchos pensaban que yo iba para el lado de ser como Charly García":

Lerner analizó las expectativas distorsionadas que el entorno musical y el público tenían sobre él en sus comienzos.

Explicó cómo la industria y los oyentes tendían a encasillar a los jóvenes pianistas de la época, asumiendo que su camino estético o su actitud debían replicar el estilo rebelde e irreverente de Charly García.

Lerner expone que, pese a las presiones externas, él prefirió distanciarse de ese modelo para construir su propio perfil como compositor popular y melódico, manteniéndose fiel a su propia esencia musical en lugar de imitar a otros.

Sus primeros trabajos:

Relató detalladamente cómo fueron sus comienzos profesionales en una época muy compleja. Explicó que, debido a que el rock estuvo prohibido durante la dictadura militar, sus primeros trabajos lejos de las bandas de rock consistieron en ser pianista de obras de teatro y tocar en hoteles durante fiestas de casamiento.

Recordó que, a pesar de no estar tocando el género musical que deseaba en ese momento, transitaba esos empleos con felicidad: "Siempre lo hice con felicidad".

Explicó que siempre confió en su camino intuitivo y entendió la importancia de pagar el derecho de piso: "Tenía como una sensación intuitiva de que para llegar a cualquiera de los lados que creo que iba a llegar, tenía que pasar por lugares donde también había que aprender a trabajar".

“Nunca fue a los límites de mi salud”:

En una tramo de la nota, Pergolini le consulta a Alejandro Lerner si siempre intentó llevar una vida lo más sana posible.

Lerner explicó de forma directa su postura frente a las sustancias o vicios comunes del ambiente musical: "Todas las veces que quise probar algo nunca fue a límites de mi salud, digamos".

Detalló que siempre tuvo la capacidad de evaluar qué le hacía bien y qué no, eligiendo alejarse de lo que no era compatible con él: "Me gusta, no... No me gusta lo que hace esto, no me gusta, no es para mí. Lo otro puede ser un buen aperitivo, pero también hay que administrarlo".

¿Qué motiva a Alejandro Lerner?

El cantautor profundiza sobre los motores internos que impulsan su vida y su carrera artística tras bambalinas.

Explicó qué es lo que realmente lo moviliza a seguir componiendo, subiéndose a los escenarios y compartiendo su arte después de más de cuarenta años de trayectoria.

Vinculó sus motivaciones directamente con experiencias difíciles, mostrando cómo el superar la soledad y los momentos de traición se transformaron en un combustible creativo.

Además, refexionó sobre cómo se renuevan las ganas de hacer música cuando ya se ha alcanzado el reconocimiento popular, poniendo el foco en la conexión con el público y en la búsqueda de la honestidad artística sobre cualquier ganancia comercial.

"El camino al fracaso es tratar de complacer a todo el mundo", lanzó el artista de manera contundente.