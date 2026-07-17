“Estuve muy mal sin muchas ganas de vivir”: Martín Bossi recordó su crisis más profunda

Durante una íntima entrevista, Jorge Martín Bossi, actor, humorista e imitador compartió su historia quizás poco conocida. Antes de dedicarse por completo al espectáculo trabajó como profesor de tenis y estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Con una carrera que abarca la televisión, el teatro y el cine lleva más de dos décadas construyendo una carrera marcada por la versatilidad.
Bossi también atravesó momentos de profunda introspección. En esta entrevista habló sobre su relación con el amor, la búsqueda de la felicidad y los desafíos que tuvo en su vida personal y a lo largo de su carrera.
“Estuve muy mal, sin muchas ganas de vivir”:
El artista recordó el difícil momento: “A los 39 años tuve, como le digo yo, un ‘ACV espiritual’. Caí de la muerte de mi viejo, caí de que había hecho mi carrera a base de la mentira, en el sentido de me disfrazaba para decir la verdad. Y me había separado de una novia”, dijo.
Y continuó: “No quiero usar la palabra ‘depresión’, porque quiero ser respetuoso, pero estuve muy mal, muy mal. No muchas ganas de seguir, de vivir. Me costaba seguir. Estaba devastado. Le pedí, por favor a Dios, para que hable con mi papá porque no sabía cómo seguir”.
“Le pedí a mi papá: ‘Voy a actuar’. Cuando termino, se acerca una mujer y me dice: ‘¿Podemos charlar? Te vi muy mal, Martín. Y vi a alguien cerca de ti’. ‘¿Cómo?’ ‘Sí. ¿Qué persona que no tenés tiene estas características? Hay un señor canoso, bronceado, musculoso, con piernas marcadas. Con polvo de ladrillo en las piernas”. Era mi viejo. O sea, me describió a mi viejo”, relató.
Y la historia siguió: “Yo ya no me reía y la mujer me dice: “Tenés que reírte. No te reís más, ¿no, Martín?” Y voy a un bar y no lo olvido nunca. Viene un chico, me deja una estampita y se va. El chico tenía una mirada muy especial”.
“Vuelve, me pide un autógrafo y me dice: “Vos estás triste. Y yo te estaba esperando”, me dice. “Te estaba esperando hace mucho tiempo”, me dice el pibe. Y me miraba. “Pero bueno, viste, caíste ahora. Ahora caíste. Te viniste acá a este bar y yo te estaba esperando”. Hago así. Una estampita de la Virgen de la sonrisa. Yo a partir de ahí, a los 40 empecé a ser feliz realmente”, cerró.
“Sigo pensando en que voy a encontrar al amor de mi vida”:
En otro tramo de la nota, el artista habló del amor: “Me voy de acá y sigo pensando que en la esquina voy a encontrar el amor de mi vida. Uno tiene varios amores de la vida”.
Y agregó: “Yo creo que el amor no es de una manera. Yo he sido un... gran fabulador en el amor. No era un tipo valiente para enfrentar a mis amores y decir: ‘Yo quiero vivir el amor así’. Así como aquellos que dejan el alcohol, las drogas o el juego, yo dejé la mentira... Y cuando empecé a decir la verdad me quedé muy solo”.
“Yo he sido infiel. Yo decía amar de una manera y después, por atrás, claro, la vieja historia”, afirmó.
“No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”:
Finalmente, el humorista compartió su punto de vista respecto a las relaciones amorosas y las situaciones públicas: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa. Yo tengo reglas. Nunca de la mano por la calle, ¡nunca! No quiero la foto. Trato de ser muy cuidadoso”.
“No quiero compartir con gente desconocida lo que para mí es algo privado. Ahora, me enamoro de Penélope Cruz y Penélope Cruz me da bola”, reflexionó.