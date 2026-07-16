El secreto del bienestar: por qué tu felicidad depende más de tu intestino que de tu cerebro

En el marco de una entrevista, el dietista-nutricionista y fitoterapeuta Marc Vergés, reveló un dato que desafía las creencias tradicionales sobre la salud mental: casi el total de la serotonina, el neurotransmisor clave para la regulación del ánimo y el sueño, se genera en el intestino y no en el cerebro.



Esta realidad sitúa al sistema digestivo en el centro de la psique humana.



En este sentido, el especialista fue categórico al respecto: "El 90% de la serotonina de felicidad está en el intestino, no en el cerebro. Solo el 10% de felicidad la atiende el cerebro. Imagínate qué potencia tiene el intestino".





De esta manera, Vergés explicó que cuando una persona arrastra un nivel de estrés importante, su capacidad para producir esta hormona cae en picada y la vuelve infeliz.



Cuando el terreno intestinal se inflama, los efectos se trasladan inmediatamente al comportamiento: "Puedo tener una inflamación intestinal que esté causando unas citoquinas inflamatorias que viajan a través del nervio vago a mi cerebro, causando una neuroinflamación que me provoca esa tristeza por esa inflamación de bajo grado".



Esto explica por qué muchos hombres y mujeres entran en estados depresivos funcionales sin un motivo aparente en sus vidas.





El profesional explica que consumir estos alimentos en su estado crudo es un error debido a que contienen compuestos químicos de defensa conocidos como antinutrientes (como los fitatos y el ácido fítico).



Estas sustancias actúan realizando un "raspado" o lija en la mucosa intestinal, lo que no solo impide que absorbamos los minerales y vitaminas del propio alimento, sino que además genera una inflamación local que puede viajar por el sistema nervioso y convertirse en neuroinflamación (afectando directamente al cerebro).



Como solución ancestral, señala que siempre se deben tostar o dejar remojar (activar) durante varias horas antes de consumirlos para eliminar estas sustancias dañinas.



“No hay tribus que tomen los frutos secos crudos. Todas las tribus ancestrales que toman frutos secos los dejan en un bol de madera... remojados. ¿Para qué? Para quitar los antinutrientes: fitatos, eftalatos, ácido fítico", afirmó.





Y agregó: "Y lo mismo podemos hablar de las semillas. Las semillas es exactamente lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Las pipas, por ejemplo, tienen que ser siempre tostadas... semillas de calabaza, pipas, cualquier semilla".