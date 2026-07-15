Daniela Celis soltera y solicitada: el drama de Thiago Medina, su lazo con Juli Poggio y la cirugía que le cambió la vida

En el marco de una entrevista, Daniela Celis repasó su actualidad sentimental, la recuperación de Thiago Medina tras el accidente que casi lo mata y su amistad con otra ex Gran Hermano, Julieta Poggio.

La influencer destacó su soltería actual, explicó la separación siendo madre de gemelas y recordó con orgullo la operación estética que le cambió la vida y a la que se sometió a los 15 años tras trabajar por ella.

"Sola, soltera y solicitada":

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la firmeza con la que Daniela definió su actualidad amorosa.

Tras atravesar recientes turbulencias y una separación, la joven se plantó frente a las cámaras bajo un nuevo lema de vida: "Estoy en la triple S: sola, soltera y solicitada", afirmó entre risas, aunque rápidamente se puso seria para marcar sus límites frente a futuras relaciones.

"Yo no busco padres, quiero a alguien que me sostenga a mí", sentenció de manera contundente. Para Celis, el foco actual está puesto 100% en el amor propio, en sanar y en no acelerar procesos sentimentales por presiones externas.

“Siento que aún no estoy preparada para el amor de mi vida porque a veces lo veo imposible”, lanzó.

El drama y el "milagro" de Thiago Medina:

En otro tramo de la entrevista, recordó el grave accidente automovilístico que sufrió Thiago Medina, el padre de sus gemelas Aimé y Laia. Al borde de las lágrimas, la influencer calificó la total recuperación de Thiago como un acontecimiento extraordinario, fuertemente impulsado por las cadenas de oración que armaron sus seguidores.

"Fue un milagro", aseguró conmovida. Para ella, el mayor regalo de este desenlace es la posibilidad de que sus hijas crezcan con una estructura familiar sólida y presente.

Reveló que el panorama inicial era devastador para los doctores. "No había manera en que se salve ese hombre. Estaban todos los órganos perjudicados: pulmón, riñón... el bazo se lo habían sacado, todas las costillas desarmadas".

También, compartió una experiencia íntima que vivió mientras rezaba en su casa por la vida de Thiago: "Yo prendía una vela y la llama era el doble de lo que era la vela".

"Lo único que quería era que mis hijas puedan disfrutar de su infancia junto a su padre", confesó respecto a los momentos de mayor incertidumbre médica, y aclaró que ella “no tuvo una infancia con un padre presente”.

Un lazo indestructible con Julieta Poggio:

Por otro lado, también hubo espacio para recordar “los años dorados” dentro de la casa de Gran Hermano, donde se gestó uno de los vínculos más queridos por el público.

Al hablar de Julieta Poggio, Daniela no dudó en catalogar la relación como algo mágico e instantáneo desde el primer día de encierro.

"Fue amistad a primera vista", rememoró con nostalgia. Lo que comenzó frente a las cámaras de televisión se transformó, con el paso de los años, en una hermandad incondicional que resiste el archivo y las exigencias del medio.

"Cuando la ves, es hipnótica Julieta", describió con precisión.

Cabe resaltar que Poggio es la madrina de Aimé, una de las gemelas de Daniela.

La cirugía que le cambió la vida:

Retomando la cuestión del autoestima, Celis sorprendió al revelar un aspecto desconocido de su adolescencia y su camino hacia la aceptación personal.

Confesó que la decisión nació de un complejo muy grande con su cuerpo y del acoso que sufría. "Te mirabas y no te gustabas", explicó sobre cómo se veía en comparación con sus compañeras de colegio.

Con orgullo, relató que a los 15 años tomó la firme determinación de someterse a una cirugía estética de aumento mamario, una meta que no le resultó nada fácil de alcanzar ya que pudo concretarla varios años después por cuestiones económicas.

"Trabajé incansablemente durante dos años para poder costearme la cirugía", reveló la joven, derribando el mito de los caminos fáciles. Lejos de verlo como un tabú, Celis reivindicó aquella decisión económica y personal como el puntapié inicial que le cambió la vida y la ayudó a reconstruir su seguridad de cara al futuro.

"Cuando salí de quirófano me miré al espejo y dije: 'Acá no me para nadie'", sentenció de forma contundente.

El vínculo con un hombre 20 años mayor:

Celis sorprendió al revelar su historia de amor previa a la fama. La influencer detalló que, antes de ingresar al reality, compartió el amor durante cinco años con un hombre 20 años mayor que ella.

“Iba pasando el tiempo y me parecía copado, después amoroso, después lindo y de repente lo amas”, contó.

Daniela definió este noviazgo como una etapa de gran crecimiento personal, destacando la libertad y el respeto en la convivencia con su ex pareja. Aunque existía un pacto de poner en pausa la relación durante su paso por Gran Hermano, su vínculo con Thiago Medina cambió los planes.