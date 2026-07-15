Luciano Creiner: el músico prodigio que despertó de un coma, salvó su voz y hoy revoluciona las redes

La vida de Luciano Creiner podría llamarse “milagro musical”. Con solo tres años de edad comenzó a tocar el piano de oído en su casa, revelando una condición innata excepcional: oído absoluto, la capacidad de identificar cualquier nota musical sin ninguna referencia externa.

Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para este joven artista argentino no ocurriría sobre un escenario, sino dentro de una sala de terapia intensiva.

En septiembre de 2020, en plena ola de incertidumbre global, Luciano contrajo Covid-19 con tan solo 10 años. Lo que parecía un cuadro menor derivó rápidamente en una falla multisistémica que colapsó su garganta.

Pasó un mes internado en estado crítico: 15 días en coma farmacológico y 17 en terapia intermedia.

Para salvarle la vida, el equipo médico tuvo que practicarle una traqueotomía de urgencia. En ese momento, el diagnóstico para su familia fue devastador: los profesionales dudaban si el pequeño gigante volvería a hablar.

"Cuando me desperté del coma, lo único que pedí fue mi piano", recordó públicamente Luciano tiempo después en entrevistas.

“Los médicos decían que no sabían si iba a pasar la noche”, recordó Luciano.

“Yo quería mandar un audio de WhatsApp, apretaba y no me salía la voz. Gracias a Dios pude ir convirtiendo mi voz en lo que es ahora. Todavía la sigo mejorando”, expresó.

Contra todos los pronósticos médicos, no solo recuperó el habla de forma paulatina, sino que su voz experimentó una transformación única que potenció sus habilidades vocales. Aquella cicatriz médica se convirtió en lo que él mismo define orgullosamente como "la marca de la vida".

“A mis papás los marcó muchísimo todo lo que vivieron”, dijo por el tiempo que pasó internado luchando por su vida. “Yo no me acuerdo muchas cosas del coma”, aseguró el adolescente por la difícil etapa que atravesó.

De niño prodigio a la consagración musical:

Su impactante historia y su talento interpretativo llamaron rápidamente la atención de muchos. La productora Cris Morena lo descubrió a través de sus apariciones en televisión y decidió otorgarle una beca en su prestigiosa academia artística, Otro Mundo.

En los medios no tardaron en apodarlo el "Luis Miguel argentino", trazando un paralelismo directo entre su registro vocal y los inicios musicales del astro mexicano.

Actualmente, a sus 15 años, Luciano se ha transformado en un artista juvenil consolidado con decenas de miles de oyentes mensuales en su perfil de Luciano Creiner en Spotify.

Con hits propios como "Volverte a conocer" y lanzamientos que exploran la cumbia y ritmos urbanos —como sus exitosos lanzamientos "A Pura Cumbia Mix" y colaboraciones de impacto—, el joven pasa gran parte de sus días dentro del estudio de grabación consolidando su identidad sonora.

Retribuir a través del arte:

Lejos de centrarse únicamente en su fama personal, Creiner utiliza su plataforma con un fuerte sentido de comunidad. Impulsó un proyecto en redes sociales orientado a visibilizar a cantantes y talentos emergentes, dándoles la oportunidad real de subirse a cantar con él en los míticos teatros de la Calle Corrientes.

“Me gustaría darle la oportunidad a otros artistas de mostrar su talento. Sé que este camino es difícil, hay más ‘no’ que ‘sí’, y yo lo entiendo más que nadie. Me sigue pasando”, explicó anteriormente.

Creiner demostró que “la música sana”. Acompañado de cerca por su familia, el joven pianista sigue componiendo su propio camino, transformando el dolor del pasado en las canciones que hoy corean miles de adolescentes en todo el país.

Sus sueños en la música:

“Volverte a conocer” es la canción de Luciano Creiner con más escuchas en su perfil de Spotify. Contó que pasa sus días en el estudio componiendo y grabando los temas que estrenará próximamente. “Quiero sacar un montón de música”, aseguró.

Al ser consultado sobre cuáles son sus sueños a futuro, Luciano respondió: “Me gustaría que la gente cante mis temas, que se escuche mi música y llenar estadios. Un Arena o un River”.